Acheter une tablette Amazon Fire : modèles, différences et tout ce que vous devez savoir | La technologie

Si Amazon se caractérise par quelque chose, c’est en étant toujours à jour. Ils font de leur mieux pour créer tout type de gadget technologique, de bonne qualité à bon prix.

Nous avons vu une multitude de leurs bracelets et montres intelligentes Amazfit offrant des fonctionnalités intéressantes et abordables pour tout le monde. Ils font beaucoup d’efforts car nous ne sommes pas en reste et nous pouvons toujours être à jour.

Il en va de même pour les tablettes. Ces appareils ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie et il est difficile de trouver une maison sans. Ils nous servent à consommer du contenu multimédia, à consulter notre courrier ou même à passer des appels vidéo confortablement. Ils ont été de très bons amis en 2020.

Profitant du fait que la dernière tablette Amazon a été lancée récemment, nous allons vous montrer quelles sont les différences entre les modèles Amazon existants et la nouveauté.

Nous allons passer en revue tous les modèles afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Votre poche appréciera sûrement que vous soyez plus informé.

Amazon Fire 7, l’option la plus basique

Le Fire 7 a été lancé en 2019 en tant qu’appareil simple, léger et abordable pour tous. Sans grandes fonctionnalités, mais avec beaucoup de fonctionnalités, il est devenu un best-seller. Bien que bien sûr, un prix inférieur rend également certains aspects, tels que son écran. Il a une diagonale de seulement 7 pouces, étant légèrement plus grand que les smartphones les plus modernes.

Malgré son écran, il possède une large lunette qui le rend facile à manipuler. Il le protège et nous offre un confort à parts égales. Ce boîtier n’abrite pas beaucoup de luxe, mais cela le présente comme un engin compact, au design sobre, qui est aussi assez léger dans son poids. D’une seule main, nous pouvons le manipuler sans problème.

CaractéristiquesAmazon Fire 7Ecran7″ HD IPS (1 024×600) ProcesseurQuad Core 1,3 GHzMémoire16 Go/32 Go (extensible jusqu’à 512 Go) RAM1 GoCaméra 2 MP arrière. Vidéo HD. Avant VGAAutonomie7 heuresSystème d’exploitationFeu OSPrix69,99 euros

Il a le système d’exploitation Fire OS. C’est un bon logiciel qui, sans la faible mémoire RAM qui l’accompagne, serait génial. Il peut souffrir d’un certain décalage et d’un certain échauffement si nous l’utilisons en continu.

Comme on dit, ce n’est pas la meilleure combinaison de logiciel et de matériel, mais cela pourrait être juste et nécessaire pour ceux qui n’ont pas beaucoup de trot. Il faut aussi garder à l’esprit qu’à ce prix, on ne peut pas demander beaucoup plus. Quelqu’un qui va regarder une vidéo ou vérifier son courrier pourrait être heureux.

Sa mémoire interne est de 16 Go dans sa version la moins chère, et peut atteindre 32 Go. Mais si cela vous semble peu, ne vous inquiétez pas. Grâce à son port pour carte MicroSD, il peut être étendu jusqu’à 512 Go sans problème.

C’est un outil basique, simple et surtout très bon marché. Il n’est pas recommandé aux gourous de la technologie à la recherche du meilleur modèle. C’est quelque chose de léger à utiliser de temps en temps, avec l’idée de faire des choses très précises.

On le trouve au prix modique de 69,99 euros. C’est un prix quasi imbattable, parfait pour une première tablette.

Amazon Fire HD 8, une tablette de qualité à moins de 100 euros

Peu de temps après le Fire 7, le Fire HD 8. Il s’agit d’une évolution naturelle à tous points de vue par rapport au modèle vu ci-dessus. Maintenant, nous allons voir ses améliorations et, nous vous prévenons, son prix est également un scandale.

Malgré un écran de 8 pouces, son boîtier offre toujours un cadre à l’épreuve des bombes qui n’ajoute pas à son poids.. On voit mieux le contenu qu’on veut sans avoir à souffrir pour prendre l’appareil à deux mains. Oui, le cadre est en plastique dur, mais son toucher doux ne nous gênera pas et nous permettra de l’utiliser confortablement.

En outre, cette évolution s’accompagne d’un mode performance jeu qui ravira ceux qui veulent jouer quelque chose de pas très exigeant. Votre système Fire OS 7 améliore sa capacité grâce aux 2 Go de RAM. On ne devrait pas remarquer la surchauffe qui pourrait arriver à ta petite soeur.

CaractéristiquesAmazon Fire HD 8Écran8″ HD (1 280×720) ProcesseurQuad Core 2.0 GHzMémoire32 Go/64 Go (extensible jusqu’à 1 To) RAM2 GoCaméra 2 MP avant et arrière. Vidéo HDAutonomie12 heuresSystème d’exploitationFire OS 7Prix99,99 euros

Il est assuré par la marque que la batterie a une autonomie de 12 heures. Si nous lui donnons beaucoup de fouet, ce sera peut-être moins, mais c’est quand même un temps suffisant. Plus d’heures, malgré un écran plus grand.

En détail, une version Plus a également été lancée de l’autre côté de l’étang. Il était identique, mais avec un boîtier plus solide et antichoc, spécialement conçu pour les enfants.

Il a plus de puissance dans l’ensemble et un meilleur écran. Les vidéos, les appels et même les jeux peuvent être appréciés sans aucun problème. Il double également sa capacité mémoire (maintenant de 32 Go à 64 Go), à la fois interne et celle extensible via MicroSD.

Comme son écran est plus petit, certains contenus seront un peu moins appréciés que dans la version supérieure dont nous parlerons ci-dessous. Mais c’est une tablette faite pour le quotidien. L’emmener au bureau, à la cafétéria ou dans le sac à dos ne devrait pas être un problème. C’est un appareil de broyage.

C’est une tablette simple et pas chère avec une multitude de fonctionnalités. Pouvoir profiter de tous vos contenus multimédias en haute qualité pour seulement 99,99 euros est un luxe.

Amazon Fire HD 10, innovation et meilleures performances

Comme nous vous le disions au début, le 27 avril 2021 a été lancée la Fire HD 10. Là encore, nous sommes confrontés à une amélioration totale des performances et des capacités par rapport à la Fire HD 8. Nous allons vous parler de ses vertus pressé.

Maintenant, son écran atteint 10,1 pouces. On peut arrêter de penser que c’est un gros smartphone, car les vidéos, jeux et autres seront vus avec une haute qualité et une taille d’écran considérable. Malgré cela, le prix augmente mais reste en deçà de la concurrence. Une stratégie dans laquelle Amazon a toujours été très douée.

Encore une fois, répétez la formule avec une douille épaisse, simple, mais légère et suffisante. Bien que cette fois, ils aient pris la conception et présente une finition plus stylisée, sans toutefois perdre sa sobriété.

CaractéristiquesAmazon Fire HD 10Screen10,1 “HD (1,920×1,200) ProcessorOcta Core 2.0 GHzMémoire32 Go / 64 Go (extensible jusqu’à 1 To) RAM3 GBCamera 2 MP avant et 5 MP arrière. Vidéo HDAutonomie12 heuresSystème d’exploitationFire OS sans Google PlayPrix149, 99 euros

Ses performances sont également améliorées grâce à une capacité de RAM plus élevée. C’est une mise à jour juste, mais elle nous offre une amélioration par rapport à ce qui a déjà été vu. De plus, son écran plus grand abrite également une capacité de luminosité plus élevée, ce qui rend la visualisation de notre série préférée bien meilleure.

On remarquera aussi comment les jeux fonctionnent avec une plus grande fluidité et absence de lag. Amazon sait que les jeux vidéo sont une industrie qui attire chaque jour plus de monde et ils veulent que nous puissions en profiter sans problème depuis leur appareil.

Un détail curieux est que, bien que sa caméra frontale n’ait pas fait un grand saut technologique, il l’a fait dans la sphère physique. Il a été placé plus centré sur le côté horizontal, donnant aux photos, aux vidéos et aux appels vidéo une finition plus paysage.

L’autonomie reste à 12 heures, comme le Fire HD 8. Il n’y a pas d’amélioration à ce stade, mais avec des performances globales plus élevées et un écran supérieur, ils n’ont peut-être pas pu gagner des secondes par rapport à l’horloge.

C’est une machine avec de bonnes performances à tous points de vue. Nous sommes face à une tablette qui veut vous faire profiter à un prix inférieur aux autres alternatives sur le marché. Il peut être le vôtre pour 149,99 euros.

Comme vous pouvez le voir, eDans une gamme de 100 euros, nous pouvons avoir toutes les tablettes Amazon les plus modernes. Si nous voulons sa version la plus puissante et la plus innovante, nous devrons dépenser un peu plus d’argent, mais ses meilleurs en valent la peine.

J’espère que nous avons pu vous aider à choisir un appareil à un bon prix. N’oubliez pas qu’Amazon propose de nombreuses remises sur de nombreux articles, alors profitez-en et optez pour les meilleures offres.

