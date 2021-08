Acheter une voiture ? Découvrez les taux d’intérêt les plus bas sur les prêts automobiles offerts par les 18 plus grandes banques

in

Certaines banques pourraient proposer à leurs clients sélectionnés des offres de prêt automobile pré-approuvées avec des taux attractifs pouvant être déboursés rapidement.

Après des mois de revers dus à la pandémie de Covid-19, l’industrie automobile indienne a commencé à s’engager sur la voie de la reprise avant la saison des fêtes tant attendue. Les principaux constructeurs automobiles, dont Maruti Suzuki, Hyundai et Tata Motors, ont vu leurs ventes intérieures augmenter de 37 %, 26 % et 101 %, respectivement, en juillet de cette année.

Ces tendances témoignent du fait que de nombreuses personnes accordent la priorité à l’achat d’une voiture pour minimiser les transports publics ou partagés et éviter d’être infectés par le virus redouté. L’achat d’une voiture demande beaucoup d’argent ; Cependant, beaucoup préfèrent utiliser un prêt automobile pour financer leur achat, en particulier lorsque les prêts automobiles sont disponibles à des taux d’intérêt compétitifs qui sont généralement légèrement inférieurs aux taux des prêts personnels.

Si vous envisagez de contracter un prêt automobile, notez que la plupart des prêteurs financeraient jusqu’à 80 à 90 % du prix de la voiture sur route (c’est-à-dire que le solde devrait être payé de votre poche) pour des durées allant jusqu’à sept ans, tandis que certaines banques pouvaient prêter jusqu’à 100 % du coût d’évaluation de la voiture sous réserve de conditions. Cela étant dit, le taux d’intérêt du prêt automobile qui vous est applicable serait déterminé par le prêteur en fonction de votre âge, de vos revenus, de votre cote de crédit, du montant du prêt, etc., selon BankBazaar.

En tant que tel, il est logique de comparer les offres de prêt automobile entre les banques et les NBFC pour trouver l’offre qui répond le mieux à vos besoins de financement en fonction de votre éligibilité. Notez que de nombreux prêteurs proposent des offres de prêt automobile à des conditions avantageuses pour leurs emprunteurs de prêts immobiliers existants. En outre, certaines banques pourraient proposer des offres de prêt automobile pré-approuvées à leurs clients sélectionnés avec des taux attractifs qui pourraient être décaissés rapidement.

Pour vous aider à prendre des décisions éclairées, nous avons compilé une liste de 18 banques gouvernementales et privées, dont SBI, HDFC Bank, Axis Bank et ICICI Bank, qui proposent actuellement des prêts automobiles à partir de moins de 8 % par an. Nous avons également fourni les IME indicatifs. pour Rs 7 lakh prêt pour une durée de 5 ans pour chacune des banques mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Notez que nous n’avons pris en compte que le taux d’intérêt le plus bas annoncé pour chaque prêteur, et le taux d’intérêt qui vous est applicable pourrait être plus élevé en fonction du montant de votre prêt, de votre cote de crédit, du type d’occupation ou de toute autre condition du prêteur que vous avez choisi. . En outre, vous devrez peut-être remplir des conditions d’éligibilité supplémentaires pour bénéficier du taux d’intérêt de prêt automobile le plus bas de certaines banques.

18 meilleures banques proposant des prêts automobiles à partir de moins de 8 % par an en ce moment

Avis de non-responsabilité : données collectées sur les sites Web des banques respectives le 24 août 2021. Le taux d’intérêt annoncé le plus bas proposé par les banques, quel que soit le montant du prêt, est indiqué dans le tableau. Les IME ont été calculés sur la base du taux d’intérêt mentionné dans le tableau pour un prêt de Rs 7-lakh avec une durée de 5 ans (les frais de traitement et autres frais sont supposés être nuls pour le calcul de l’IME). Les taux d’intérêt mentionnés dans le tableau sont indicatifs et peuvent varier en fonction des CGU de la banque. **Y compris le rabais pour les employés du gouvernement ^ Taux d’intérêt de la HDFC Bank.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

