Acheter? Vendre? Prise? | Place des investisseurs

« Est-ce que je vends maintenant et accumule des bénéfices ? Ou est-ce que je reste sur le marché alors que nous nous dirigeons vers une année 2022 très incertaine ? »

C’est la question numéro un dans l’esprit de nombreux investisseurs en ce moment.

Bien qu’investir ne vienne jamais avec une boule de cristal, prédire l’orientation du marché semble particulièrement difficile aujourd’hui. Après tout, que vous soyez haussier ou baissier, notre marché actuel offre des preuves pour valider votre position, quelle qu’elle soit.

Du côté baissier, il y a toutes sortes de motifs d’inquiétude – valorisations boursières, inflation brûlante, pandémie, probabilité d’une hausse des taux en 2022…

A titre d’exemple, regardons les valorisations. Tout le monde sait que les ratios cours/bénéfice sont très élevés, alors utilisons une autre façon d’examiner la valorisation.

Si nous comparons la capitalisation boursière totale des États-Unis au PIB américain, ce ratio s’élève à 215 %.

C’est le plus haut niveau jamais atteint.

Chez Barron :

Un nombre aussi élevé n’est pas bon. C’est mauvais, c’est souvent le signe qu’une correction est imminente. En 1929, la capitalisation boursière par rapport au PIB a atteint un niveau record d’environ 100 %, juste avant le célèbre krach boursier de la fin de l’année. En 2000, un autre sommet à environ 150 %, juste avant qu’un marché baissier – une baisse d’au moins 20 % – ne commence. En 2008, un sommet pluriannuel, juste avant la crise financière.

Ensuite, il y a l’inflation.

L’inflation des prix à la consommation aux États-Unis devrait maintenant atteindre en moyenne 4,4 % en 2022. C’est une hausse par rapport aux prévisions de 3,1 % d’il y a à peine trois mois. Gardez à l’esprit que le taux cible de la Fed était de 2 %.

De plus, mardi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’il était enfin temps de retirer le mot « transitoire » dans la description de l’inflation. Pas trop encourageant.

Voici le Wall Street Journal sur la menace de l’inflation :

…il existe un risque croissant que les ménages et les entreprises en viennent à s’attendre à ce que des taux d’inflation plus élevés persistent. C’est le résultat que les banquiers centraux craignent le plus, car il ouvre la voie à un cercle vicieux de hausses salariales et de hausses de prix destinées à couvrir ces coûts plus élevés.

Les commentaires bellicistes de Powell sur l’inflation ont conduit de nombreux investisseurs à croire que nous devrions augmenter les taux plus tôt que prévu, ce qui effraie les investisseurs.

Ensuite, bien sûr, il y a la variante Omicron récemment découverte de Covid-19. Nous n’en savons pas assez à son sujet pour évaluer avec précision sa menace potentielle pour la population et l’économie mondiales. Mais il y a certainement le risque que ce soit un vent contraire pour la reprise.

Donc que fais-tu? Vendre des actions et passer au cash ?

Pas si vite.

Mardi, l’investisseur milliardaire de hedge funds, Ray Dalio, a mis en garde les investisseurs qui pensent que l’argent liquide est un endroit « sûr » pour leur argent.

De Dalio :

L’argent n’est pas un investissement sûr, n’est pas un endroit sûr car il sera taxé par l’inflation… Ce que nous voyons arriver s’est joué de très nombreuses fois dans l’histoire ; c’est comme revoir le film.

Le terme « rock and a hard place » me vient à l’esprit.

*** Dans le camp haussier, il y a de nombreuses raisons d’être optimiste – au minimum, pour des secteurs spécifiques

Commençons par Omicron.

L’investisseur milliardaire, Bill Ackman, vient de souligner un potentiel positif d’Omicron.

Ackman a tweeté :

Les premières données rapportées suggèrent que le virus omicron provoque des symptômes «légers à modérés» (moins de gravité) et est plus transmissible. Si cela s’avère vrai, il s’agit d’une tendance haussière et non baissière pour les marchés.

C’est vrai.

Si Omicron devient la souche dominante et est moins dangereuse que Delta, les effets économiques négatifs pourraient être atténués. Cela accélérerait potentiellement le retour de notre monde à la normale.

Quant à la Fed et aux taux d’intérêt, malgré les commentaires de Powell, il subit une pression immense pour ne pas dépasser les bornes. Il est également fondamentalement conciliant en termes de perspective politique.

Et gardez à l’esprit que même lorsque nous voyons les taux augmenter, ce n’est généralement pas la première hausse qui nuit aux actions.

D’Invesco :

Un examen des hausses de taux initiales antérieures au cours des cycles économiques (’94, ’04, ’15) indique que les rendements restent robustes au cours des 12 mois précédant et des 36 mois suivant la première hausse des taux d’intérêt, ne s’affaiblissant que lorsque le rendement du Trésor américain la courbe s’aplatit.

Et qu’en est-il du cas où les actions américaines sont horriblement surévaluées en ce moment ?

Eh bien, faisons deux ajustements et réévaluons ce récit. Plus précisément, évaluons les bénéfices futurs, puis décomposons « le marché » en composants plus petits.

Pour nous assurer que nous sommes tous sur la même longueur d’onde, la mesure d’évaluation la plus courante est le ratio « cours/bénéfice » ou « Ratio PE ».

Mais le nombre de « bénéfices » qu’un investisseur utilise dans ce ratio a un impact profond sur l’évaluation finale – et il y a plus d’une option.

Vous voyez, les investisseurs qui pensent que les actions sont chères aujourd’hui ont tendance à regarder soit le chiffre des bénéfices sur les 12 derniers mois, soit un chiffre des bénéfices moyens à plus long terme sur 10 ans, utilisé dans le «Shiller PE».

À l’heure actuelle, comme vous pouvez le voir ci-dessous, le nombre Shiller PE est 39,12 – l’une des lectures les plus élevées jamais enregistrées.

Source : Multipl.com

Mais les haussiers diront « tout est faux – pourquoi utiliser les bénéfices du passé alors que nous nous intéressons à la direction que prend le marché boursier ? Nous devrions utiliser les estimations de bénéfices futurs. »

Alors, qu’arrive-t-il aux valorisations lorsque nous sous-estimons les estimations de bénéfices futurs ?

Selon la société d’études de marché FactSet, le ratio de PE à 12 mois pour le S&P 500 est de 21,4. Pour le contexte, c’est plus élevé que la moyenne sur 5 ans de 18,4 ainsi que la moyenne sur 10 ans de 16,5.

Cependant, ce n’est pas scandaleusement plus élevé. Et ce n’est certainement pas dans les niveaux de saignement de nez que nous venons de voir avec le ratio Shiller PE.

De plus, cela masque ce qui est réellement cher dans le S&P, à savoir les actions populaires à méga-capitalisation.

Pour illustrer, ci-dessous, nous examinons trois graphiques de l’économiste Ed Yardeni.

Le graphique du haut est le ratio PE à terme du S&P 500 LargeCap.

Le graphique intermédiaire est le ratio de PE à terme du S&P 400 MidCap.

Et le graphique du bas est le ratio de PE à terme du S&P 600 SmallCap.

Les graphiques remontent à 1999.

Ce que vous allez voir, ce sont des actions à grande capitalisation (en plus) qui se négocient à des valorisations élevées qui approchent des niveaux observés lors de la chute des dot-com. Mais si vous regardez les actions à moyenne et petite capitalisation (graphiques 2e et 3e), elles se négocient à des valorisations à peu près moyennes depuis 1999.

Source : Yardeni.com

Cela soutient l’idée qu’il existe certaines méga-actions super-populaires qui sont chères, ce qui fausse la valorisation globale du marché. Mais le jugement instinctif selon lequel « toutes » les actions sont chères est inexact.

Compte tenu de cela, les haussiers soutiennent que, bien sûr, «le marché» peut être cher, mais il existe de nombreuses opportunités avec des valorisations attrayantes si vous savez où chercher.

*** Alors, quelle est la réponse ?

C’est là que les choses deviennent excitantes.

Louis Navellier, Eric Fry et Luke Lango sont trois des analystes les plus respectés et les plus talentueux d’InvestorPlace.

Pour les lecteurs moins familiers, Louis est l’un des pionniers de l’analyse quantitative. C’est la pratique consistant à utiliser des algorithmes prédictifs pour prévoir les mouvements majeurs des actions et des marchés au sens large.

Ses modèles ont correctement prédit trois des plus grandes corrections des 25 dernières années, dont le lundi noir en 1987, le crash des dotcoms en 2000 et la crise financière de 2008.

Eric est un grand spécialiste de la macro. Il est aussi probablement l’investisseur le plus prospère dont vous n’avez jamais entendu parler.

En 2016, certains des meilleurs gestionnaires de fonds et sélectionneurs d’actions au monde, dont Eric, ont participé à un concours d’investissement annuel. Léon Cooperman, David Einhorn, Bill Ackman…

Eric les a tous battus. Il a affiché un gain sur un an de 150 %.

Au-delà de cela, au cours de sa carrière, Eric a déniché 40 investissements différents à plus de 1000%. La plupart des investisseurs n’en obtiennent jamais.

Enfin, Luke est en quelque sorte un prodige.

D’un score parfait sur ses SAT à une illustre carrière universitaire à CalTech, en passant par le premier analyste (sur plus de 15 000 experts en investissement) sur TipRanks, Luke n’est pas étranger au succès.

Sa concentration sur les actions à hypercroissance l’a aidé à constituer une liste à deux chiffres de gagnants à trois et quatre chiffres.

Je vous propose ces arrière-plans car, mardi prochain, ces trois investisseurs seront assis pour discuter de l’état des marchés aujourd’hui, de ce qui se prépare demain et de ce qu’il faut faire à ce sujet dans votre portefeuille.

Ce que je trouve fascinant, c’est que, bien qu’ils abordent chacun le marché avec des styles différents, ils ont trouvé un accord sur la façon de gérer la folie du marché d’aujourd’hui.

Et cela renvoie à la question qui a ouvert ce Digest…

« Est-ce que je vends maintenant et accumule des bénéfices ? Ou est-ce que je reste sur le marché alors que nous nous dirigeons vers une année 2022 très incertaine ? »

Eh bien, le mardi 17 décembre à 19 h (HNE), vous êtes invité à entendre la réponse de Louis, Eric et Luke lors d’un événement appelé le Sommet de l’Alerte Précoce 2022.

Les gars discuteront des principaux mouvements du marché qu’ils voient avoir un impact sur les actions l’année prochaine. Plus important encore, ils vous expliqueront comment vous devez vous préparer à ces mouvements dans votre portefeuille aujourd’hui.

L’événement est 100% gratuit. Même si vous êtes à l’aise avec la façon dont votre portefeuille est positionné, connectez-vous simplement pour savoir ce que trois investisseurs de classe mondiale pensent qui nous attend.

Bien sûr, si vous vous inquiétez de savoir si votre argent est investi judicieusement pour le marché de demain, il est d’autant plus important de nous rejoindre mardi.

Vous pouvez réserver votre place gratuite en cliquant ici.

C’est une période difficile pour un investisseur. J’espère que vous laisserez Louis, Eric et Luke vous faciliter la tâche mardi prochain.

