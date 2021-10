Acheter votre première crypto ? 10 choses que vous devez savoir

Entre les camées de dogecoin à la télévision américaine et l’acceptation croissante du bitcoin à Wall Street, la crypto-monnaie atteint un public plus large que jamais. Les prix qui montent en flèche sont certainement tentants pour les nouveaux arrivants, mais ils doivent être conscients des risques avant de se lancer.

Si vous venez de commencer à prêter attention à la crypto-monnaie et que vous vous demandez si vous souhaitez investir, voici 10 choses que vous devez savoir avant d’acheter quoi que ce soit.

Même si vous êtes un ancien pro, vous connaissez probablement quelqu’un qui est curieux parce qu’il a entendu à la télévision ou au bar que le prix d’une pièce est en hausse et qu’il peut s’enrichir rapidement en l’échangeant. Merci de partager cette publication avec lui.

1. Ne mettez pas plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre

La crypto est plus risquée que de nombreux autres investissements. Rien n’est garanti autre que la volatilité. De plus, il n’est pas réglementé dans la plupart des cas. Il n’y a pas d’assurance FDIC pour ce genre de choses, ni d’acheteur de dernier recours. Les prix des pièces cryptographiques oscillent énormément de minute en minute. Alors que le marché baigne dans la lueur de la course haussière, il a subi des corrections douloureuses et prolongées et le fera presque certainement à nouveau.

Le danger varie en degré. Bitcoin, la crypto-monnaie d’origine, existe depuis plus d’une décennie et il est beaucoup moins susceptible de disparaître que la plupart des autres pièces. Mais ce n’est pas non plus sans risque.

Par conséquent, ne pariez pas la ferme proverbiale, ou vos économies, sur une pièce de monnaie.

2. Faites des recherches approfondies

Avant d’investir une somme d’argent importante dans une devise numérique, passez des heures et des heures à rechercher la technologie afin de comprendre la proposition de valeur et les risques. (« Quelqu’un d’autre vous l’achètera à un prix plus élevé » n’est pas une proposition de valeur.)

Lisez tout ce que vous pouvez trouver sur le sujet. (La section Apprendre de CoinDesk est un bon point de départ, et notre centre de recherche peut être votre prochain arrêt.) Rôdez-vous sur les forums de la communauté et les listes de diffusion des développeurs. Écoutez des podcasts. Empruntez des livres à la bibliothèque, non seulement sur la monnaie numérique, mais aussi sur des domaines connexes comme la cryptographie, la théorie des jeux et l’économie. Lisez CoinDesk et même certains de nos concurrents.

Accédez aux réunions locales, si votre région n’est plus sous verrouillage COVID-19. Posez beaucoup de questions. Si vous ne comprenez pas ce que vous entendez, n’ayez pas peur de demander à quelqu’un de vous expliquer. Si cela n’a toujours pas de sens, ne présumez pas que c’est à vous ; les gens pourraient simplement parler de charabia. Les plus sincères prendront le temps d’aider, mais même alors, méfiez-vous des gens qui « parlent de leur livre » (vous disent d’acheter ce qu’ils possèdent pour que le prix augmente).

Et même si vous êtes convaincu, cherchez les sceptiques (ils ne manquent pas) et réfléchissez également à leurs arguments. Souvenez-vous de John Stuart Mill : « Celui qui ne connaît que sa propre version de l’affaire en sait peu. »

Une fois que vous pensez avoir fait des recherches sur tout ce qu’il y a à savoir, faites encore plus de travail. Vous n’avez probablement pas encore terminé.

3. Résistez à la « peur de passer à côté »

Si la seule raison pour laquelle vous investissez dans quelque chose est d’éviter de rater quelque chose, la seule chose que vous ne manquerez pas, c’est de tout perdre.

La peur de manquer (FOMO) est un moyen sûr de détruire toute richesse que vous avez accumulée au fil des ans. Le problème est que c’est une réaction instinctive à quelque chose qui devrait être recherché en premier. Le trading basé sur votre instinct conduira rapidement à des maux d’estomac.

Sachez ce que vous achetez. Sachez-le vraiment. Aller sur une application de trading et voir qu’une devise a augmenté d’environ 30% au cours des dernières 24 heures n’est pas une recherche. Il se peut que vous soyez la sève malchanceuse à laquelle vous vendez une crypto-monnaie en baisse.

Chaque pièce a des pompes (promoteurs sans vergogne), même bitcoin. Ne succombez pas à la pression des pairs. Ce n’est pas le lycée. Réfléchissez par vous-même et évaluez le cas d’un investissement sur le fond.

Recherche. Ensuite, recherchez à nouveau.

4. Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement

Tout comme Wall Street, le Congrès américain ou l’American Bar Association, la crypto regorge de charlatans. Il y a plus qu’assez de personnes promettant que leur projet sera celui qui dépassera le bitcoin. Mais est-ce? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir : la recherche.

Acheteur méfiez-vous, mais aussi emprunteur méfiez-vous. Certains échanges cryptographiques offrent un effet de levier supérieur à 100x, ce qui signifie que vous pouvez emprunter jusqu’à 99% du coût d’un investissement. Cela augmentera vos profits si une pièce prend de la valeur, mais si cela va dans l’autre sens, vous pourriez rapidement être anéanti.

5. Ne faites pas confiance, vérifiez

Les escrocs abondent sur ce marché. Pas plus tard que le week-end dernier, des coquins sur Twitter ont profité de l’apparition d’Elon Musk à la télévision « Saturday Night Live » pour escroquer des personnes d’une valeur de 100 000 $ de divers cryptos avec un faux « cadeau ». Se faisant passer pour le compte Twitter de l’émission de comédie, les malfaiteurs ont demandé à leurs victimes d’envoyer de petites quantités de crypto pour vérifier leurs adresses. S’ils le faisaient, ils obtiendraient 10 fois le montant en retour.

Cette proposition trop belle pour être vraie était un drapeau rouge. Lisez ceci, ceci et cela pour plus de signes révélateurs.

6. Méfiez-vous du « biais unitaire »

Ce n’est pas parce qu’une pièce se négocie autour de 1 $ qu’elle est « moins chère » que le bitcoin à 58 000 $. Toutes les pièces ne sont pas créées égales.

Il existe littéralement des milliers de crypto-monnaies, dont certaines cherchent à imiter le bitcoin et d’autres tentent de résoudre d’autres problèmes. Ils ont tous différents niveaux de support des développeurs et de décentralisation.

Déterminer la valeur d’une pièce signifie se demander comment et pourquoi la pièce a été créée. Quelle est son utilité supposée ? Qui travaille dessus ? Quelle est la taille de la communauté des développeurs ? Dans quelle mesure le référentiel sur GitHub est-il actif, où les mises à jour du logiciel open source sont généralement enregistrées ? Comme un bâtiment, une base de code nécessite un entretien, et la négligence peut laisser une structure instable.

Fondamentalement, quel est le modèle de sécurité de la pièce – preuve de travail, preuve de participation ou autre chose ? Si c’est le premier, comment le hashrate se compare-t-il aux autres pièces PoW ? Si vous ne savez pas ce que signifient ces termes, vous n’êtes pas prêt à investir.

7. Pas vos clés, pas vos pièces

La crypto-monnaie est un actif au porteur comme l’argent liquide ou les bijoux, ce qui signifie que le détenteur est présumé en être le propriétaire légitime. Une fois qu’il est perdu ou volé, il est parti.

C’est pourquoi les utilisateurs avancés vous conseilleront de ne pas confier les clés cryptographiques d’un portefeuille de monnaie numérique à un tiers, comme une bourse, car ces entreprises sont largement non réglementées dans de nombreux endroits et peuvent faire l’objet de piratages ou d’escroqueries à la sortie (en fuite avec l’argent des clients).

Les plates-formes de finance décentralisée (DeFi) ont été la proie de nombreux exploits de grande envergure au cours des 10 derniers mois, et les plates-formes centralisées comme Binance ont également été soumises à leur juste part.

Cependant, protéger les clés vous-même, sur un périphérique matériel ou même sur un morceau de papier avec la chaîne de chiffres et de lettres écrites dessus, peut être une entreprise éprouvante pour les nerfs, et il est facile de tout gâcher. C’est pourquoi même certains investisseurs expérimentés préfèrent utiliser des dépositaires tiers.

La crypto est une question de compromis. Vous faites-vous confiance pour ne pas perdre ce morceau de papier ou oublier la « phrase de départ » (un mot de passe pour une clé qui déverrouille votre crypto) ? Sinon, vous devez être à l’aise avec quelqu’un d’autre qui stocke vos objets de valeur numériques, et l’histoire vous donne toutes les raisons de ne pas le faire.

(Pour atténuer les risques, il existe ce qu’on appelle un portefeuille à signatures multiples. Ceux-ci peuvent être configurés de sorte que, par exemple, Bob et Alice doivent signer une transaction pour libérer des fonds d’un portefeuille, ou Bob ou Alice peuvent le faire alors, ou trois de Bob et Carol et Ted et Alice, et ainsi de suite. Mais oui, c’est compliqué.)

Mis à part les exploits, les échanges peuvent vous empêcher de retirer vos fonds à tout moment pour diverses raisons allant de problèmes de solvabilité à des problèmes juridiques. Même au-delà de cela, certaines bourses n’ont tout simplement pas l’infrastructure nécessaire pour rester actives à tout moment – ​​Coinbase et Robinhood, par exemple, baissent souvent pendant les périodes de volatilité du marché. Si vous ne gérez pas votre propre portefeuille, vous ne pouvez pas garantir que vous contrôlez vos pièces.

Cela dit, il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir utiliser un échange, il est donc important de vérifier les accords d’utilisation et de vous assurer que vous êtes protégé contre différentes éventualités.

8. Vous pouvez acheter une fraction d’un bitcoin (et la plupart des autres cryptos)

Vous n’avez pas besoin d’acheter une pièce entière. Bitcoin, par exemple, est divisible à la huitième décimale. Donc, si vous êtes curieux de savoir comment cela fonctionne, vous pouvez acheter aussi peu que 10 $ et jouer avec.

Comme le milliardaire Mark Cuban l’a récemment déclaré à la télévision en achetant de petites quantités de dogecoin, « c’est bien mieux qu’un billet de loterie ». Malheureusement, il a également encouragé les téléspectateurs à dépenser beaucoup d’argent en marchandises sans mentionner les implications fiscales (voir ci-dessous).

9. Comprendre les conséquences fiscales

Ceci est particulièrement important aux États-Unis, pour plusieurs raisons. Premièrement, l’Internal Revenue Service (IRS) considère la propriété cryptographique, et non la devise, à des fins fiscales. Le résultat est que si vous achetez une pièce de 1 $ et que sa valeur double et que vous dépensez ce dollar supplémentaire pour acheter autant qu’un paquet de chewing-gum, vous êtes tenu de déclarer ce gain en capital et de payer de l’impôt dessus. Il n’y a pas d’« exemption de minimis », malgré les efforts de lobbying de l’industrie de la cryptographie.

En outre, les échanges centralisés envoient régulièrement des informations de compte à l’IRS. Bien sûr, la crypto n’est pas aussi réglementée que les actions ou les banques. Cependant, le gouvernement fédéral accuse un énorme déficit et il n’hésitera pas à envoyer des personnes avec des lunettes d’aviateur à miroir pour vous rendre visite pour vous renseigner sur vos transactions cryptographiques.

10. Achetez en utilisant la moyenne des coûts en dollars et ne soyez pas obsédé par le prix

Sors. Prenez de l’air frais, de l’exercice et du soleil. Passe du temps avec ta famille. Vous pouvez faire tout cela ET investir dans la crypto.

Les marchés fluctuent d’un jour à l’autre, d’heure en heure, de minute en minute, mais toute crypto qui vaut une sacrée valeur, tout investissement de quelque nature que ce soit, est un pari à long terme. Si vous voulez une dose de dopamine, allez courir ou regardez un film d’action.

Quelle est la meilleure façon d’investir et de ne pas obséder ? Il utilise la moyenne des coûts en dollars (DCA). Achetez un montant fixe de la crypto que vous aimez à intervalles réguliers (quotidiennement ? hebdomadaire ? mensuellement ? annuellement ? à vous de choisir.) et ne la regardez pas.

Si vous avez une vision à long terme, vous ne subirez aucune pression pour vendre ou augmenter votre position en fonction de mouvements à court terme si vous utilisez le DCA.

Lire la suite : Au-delà de Coinbase : 8 autres façons d’acheter du Bitcoin

Le but de cet article n’est pas d’effrayer quiconque d’un domaine fascinant et potentiellement transformateur, mais de s’assurer qu’il entre les yeux grands ouverts.

Comme le dirait le sergent d’une vieille émission policière : « Soyons prudents là-bas. »

