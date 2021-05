Achèteriez-vous des téléphones Honor maintenant qu’ils récupèrent GMS?

Nous ne savons pas si vous avez entendu, mais l’ancienne sous-marque de Huawei, Honor, a de bonnes nouvelles à partager. Le futur smartphone de la nouvelle société indépendante, le Honor 50, sortira sur le marché européen avec des applications et des services Google à bord.

Oui, Honor sera enfin de nouveau membre du club GMS après avoir perdu le privilège en raison de l’interdiction américaine de Huawei. Le vaisseau mère a finalement dû vendre Honor en novembre de l’année dernière pour que la filiale puisse assurer sa propre survie.

Maintenant que les services et les applications Google seront à nouveau accessibles sur les nouveaux téléphones Honor, et le fait que la société ait des appareils Snapdragon haut de gamme en préparation, elle pourrait être sur le point de regagner sa position sur le marché dans des régions comme l’Europe et l’Asie.

L’une des principales raisons de la chute de Huawei et donc d’Honneur sur ces marchés était le manque de services Google. À cause de cela, la société a perdu une part de marché considérable au profit de marques telles que Xiaomi, Realme et d’autres.

Avec les téléphones Honor regagnant le GMS, les utilisateurs pourront à nouveau profiter des applications, des API et des services cloud de Google, tels que Google Drive, Google Photos et bien plus encore.

En gardant cela à l’esprit, nous voulons savoir si vous recommencerez à acheter des téléphones Honor. Le manque de services Google est-il la seule chose qui vous retient? Répondez à notre sondage ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous.