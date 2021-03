Achèteriez-vous la voiture Apple si elle ressemblait à ceci? – .

L’une des principales raisons pour lesquelles de nombreuses personnes étaient initialement sceptiques à l’égard des projets automobiles d’Apple est que l’infrastructure nécessaire à la fabrication automobile est immense et nécessite des milliards de dollars de capital. Et bien qu’Apple ait certainement des milliards à épargner, la construction d’une installation capable de fabriquer des voitures à grande échelle peut prendre des années si l’on tient compte des permis, du personnel, de la construction et de l’importation de robots et de machines de pointe.

Apple, cependant, espère éviter complètement ces défis susmentionnés en s’associant à un constructeur automobile établi. Selon les rapports, Apple a tenté ces derniers mois de conclure un partenariat avec un certain nombre d’entreprises, dont Kia et Hyundai. Ces pourparlers spécifiques auraient échoué, mais Apple serait toujours en pourparlers pour parvenir à un accord de fabrication avec Foxconn ou Magna.

Top Deal du jour Le double-rabais fou sur Amazon vous permet d’obtenir les meilleures prises intelligentes Wi-Fi pour 2,10 $ chacune! Prix ​​courant: 27,99 $ Prix: 8,39 $ Vous économisez: 19,60 $ (70%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo: SPXNK4C6 Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le type de partenariat recherché par Apple serait assez simple: Apple concevrait sa propre voiture de marque tandis qu’une autre société – avec l’infrastructure requise déjà en place – se chargerait de l’aspect fabrication.

Bien sûr, l’un des aspects les plus intéressants du projet de voiture rumeur et quelque peu mythique d’Apple se concentre sur ce à quoi ressemblerait une voiture conçue par Apple. Avec des entreprises comme Tesla, Porsche, Audi, BMW et Mercedes qui déploient déjà des véhicules incroyablement avancés et élégants, il est naturel de se demander comment une voiture Apple pourrait se différencier, même d’un point de vue esthétique.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir à quoi ressemblera une voiture Apple, nous n’avons certainement vu aucune pénurie de maquettes de concepteurs au cours des dernières années. Le plus souvent, ces rendus sont soit ennuyeux ou, au contraire, tellement futuristes et avancés qu’ils sont totalement irréalistes.

Les derniers rendus Apple Car nous parviennent via Leasefetcher, qui imagine à quoi ressembleraient les différents designs Apple Car lorsqu’ils seraient mélangés à des produits Apple emblématiques. C’est un exercice de réflexion amusant, bien sûr, mais parfois les résultats peuvent être un peu visibles, c’est le moins qu’on puisse dire. Après tout, une voiture inspirée de l’iconique Bondi Blue iMac d’Apple est intéressante, mais presque personne ne l’appellerait élégante.

Le meilleur exemple de Leasefetcher imagine une Apple Car inspirée d’une Nissan GT-R et d’un iPhone 12 Pro.

«Si Apple voulait faire une vraie déclaration avec sa première aventure dans le domaine des véhicules électriques, la Nissan GT-R serait une excellente plate-forme à combiner avec son produit le plus impressionnant à ce jour», lit-on sur le site. «Notre rendu est disponible dans le Nissan Ultimate Silver et comprend des poignées de porte dans le style des boutons de l’iPhone 12 Pro, 3 phares à LED pour représenter le trio d’appareils photo de l’iPhone et une calandre en forme de bords supérieur / inférieur du téléphone. Il s’agit essentiellement de la GT-R dans le style minimaliste caractéristique d’Apple. »

Dans l’ensemble, ce n’est pas du tout une voiture de mauvaise qualité, bien que les chances qu’Apple lance une voiture de sport à deux portes soient effectivement minces.

Source de l’image: Leasefetcher

D’un autre côté, nous avons une Honda e avec une inspiration iMac originale. Le résultat final est certainement intéressant, mais ce n’est certainement pas quelque chose que nous pourrions jamais voir Apple sortir.

Source de l’image: Leasefetcher

Vous pouvez consulter d’autres images du concept Apple Car ici.

À ce stade, ce n’est un secret pour personne qu’Apple explore sérieusement le développement de sa propre voiture de marque. Maintenant, on ne sait pas si nous verrons jamais une voiture Apple sur la route. Historiquement, Apple n’a eu aucun problème à consacrer des années et des années de R&D à un produit qui ne sera finalement jamais commercialisé, un téléviseur HD de marque Apple en étant un excellent exemple.

Enfin, Apple n’entre dans une nouvelle catégorie de produits que lorsqu’il estime pouvoir offrir une expérience différenciée qui n’est disponible nulle part ailleurs. Cela dit, si Apple finit par sortir sa propre voiture électrique, il va de soi qu’elle ne ressemblera à rien d’autre déjà sur le marché. Soit dit en passant, l’analyste réputé Ming-Chi Kuo a déclaré plus tôt cette année que l’EV d’Apple aurait probablement une autonomie de 300 miles et serait en mesure de charger jusqu’à 80% de sa capacité en seulement 18 minutes.

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie technologique en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime regarder des émissions d’improvisation à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles addictions aux émissions de télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.