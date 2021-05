Achèteriez-vous le dernier téléphone compact de Sony?

Crédit: Sony / NTT DoCoMo

Sony a dévoilé son dernier téléphone compact, le Xperia Ace II, l’un des rares téléphones Android compacts d’une grande marque, bien qu’il soit destiné aux acheteurs à petit budget, il sera disponible au Japon le 28 mai pour environ 202 $.

Si vous recherchez un nouveau petit téléphone Android d’une grande marque, vous l’avez enfin trouvé – même si vous l’aimez ou non, c’est une autre histoire. GSMArena rapporte que Sony a présenté le Xperia Ace II, un téléphone relativement compact de 5,5 pouces actuellement destiné à l’opérateur japonais NTT DoCoMo.

Fidèle aux fuites précédentes, il ne s’agit pas tant d’une résurrection de la gamme Xperia Compact que de la dernière entrée du catalogue budgétaire Sony. Il fonctionne sur un modeste chipset Helio P35 avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible, une caméra arrière 13MP (avec un capteur de profondeur 2MP) et un jeu de tir selfie 8MP. Comme beaucoup de téléphones Sony, le capteur d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation plutôt que dans l’écran «HD +». L’Ace II présente cependant quelques avantages par rapport aux téléphones haut de gamme, notamment une batterie de 4500 mAh et une prise casque de 3,5 mm.

En rapport: Critique complète du Sony Xperia XZ2 Compact

Sony vendra l’appareil compact via NTT DoCoMo le 28 mai pour 22 000 JPY, soit environ 202 $. On ne sait pas si et quand le Xperia Ace II sera disponible dans d’autres pays.

L’Ace II ne rivalisera pas vraiment avec l’iPhone 12 mini – c’est un téléphone de classe phare bourré dans un petit facteur de forme. Cela peut être une alternative viable si vous trouvez des téléphones comme le Google Pixel 4a trop gros ou trop chers. Si rien d’autre, cela montre que Sony est toujours engagé dans les téléphones compacts à un niveau de base.

Achèteriez-vous le Xperia Ace II s’il était proposé dans votre pays? Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.

Chargement du sondage