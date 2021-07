Valve a fait les gros titres de la technologie et des jeux hier lorsqu’il a annoncé le Steam Deck. L’appareil est un ordinateur de poche semblable à des gadgets comme le GPD Win 3, remplissant essentiellement des composants internes d’ultrabook dans un facteur de forme portable.

La nouvelle du Steam Deck intervient après que Nintendo a récemment révélé le modèle OLED Nintendo Switch. L’ordinateur de poche de Valve coûte 400 $ pour un modèle de 64 Go (avec des options de 256 Go et 512 Go également disponibles), tandis que le nouveau modèle Switch vous coûtera 350 $. Alors, achèteriez-vous le Steam Deck ou la Nintendo Switch OLED ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Les deux appareils sont des propositions très différentes, mais ce sont tous deux des ordinateurs de poche de jeu vendus au détail à un prix quelque peu similaire.

L’appareil Valve contient un processeur AMD Zen 2 quadricœur, une carte graphique RDNA2 avec huit unités de calcul, un écran LCD de 7 pouces, 16 Go de RAM et 64 Go à 512 Go de stockage extensible. Pendant ce temps, la Nintendo Switch OLED a toujours le processeur Nvidia Tegra X1, un écran OLED de 7 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible et ces commandes Joycon familières.

La machine de Valve est l’appareil le plus flexible sur papier, exécutant la plate-forme SteamOS basée sur Linux et offrant des fonctionnalités PC réelles (par exemple, navigation sur le Web, streaming, applications). Le Steam Deck prend également en charge de nombreux jeux conçus pour les titres Linux ou Windows via la couche de compatibilité Proton. Il convient également de noter que vous pouvez réellement installer Windows dessus.

Le Switch OLED a un écosystème verrouillé, étant plus un ordinateur de poche dédié au jeu. En fait, vous n’avez que Hulu et YouTube et il n’y a pas de support de navigateur Web officiel. Mais ce que vous perdez en fonctionnalités, vous gagnez dans la bibliothèque de jeux, car le Switch propose une tonne de titres exclusifs auxquels vous ne pouvez jouer nulle part ailleurs.

Alors lequel achèteriez-vous ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus et laissez un commentaire ci-dessous si vous en avez plus en tête.