in

C. Scott Brown / Autorité Android

OnePlus et Oppo cette semaine sont devenus un peu moins distinguables. Le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a annoncé que la société « s’intégrerait davantage » avec Oppo à l’avenir. Cependant, comme les deux sociétés entretiennent déjà une relation étroite, la vague révélation laisse plus de questions que de réponses.

OnePlus pense que l’intégration permettra à l’entreprise de disposer de plus de ressources. Cela, note-t-il, se traduira par une meilleure efficacité, en particulier dans la fourniture de mises à jour logicielles en temps opportun. Mais au-delà de la Chine, OnePlus et Oppo ne partagent pas le même skin Android.

Les appareils chinois OnePlus reposent désormais sur le système d’exploitation Color d’Oppo. Globalement, Oxygen OS constitue toujours la base logicielle des smartphones OnePlus. Bien que OnePlus ait confirmé à Android Authority que cela resterait le statu quo maintenant, les choses changent rapidement dans le monde des smartphones.

Mais que se passe-t-il si OnePlus abandonne Oxygen OS ? Achèteriez-vous un téléphone OnePlus s’il était livré avec Color OS installé ?

Certains pourraient se réjouir d’une telle décision, car la vie de développement d’Oxygen OS n’a pas été sans douleur. Oxygen OS 11 a fait ses débuts avec des modifications controversées de son langage de conception. Depuis lors, la société a retiré plusieurs mises à jour majeures de ses produits phares et intermédiaires. Les utilisateurs semblent également perdre confiance dans la capacité de l’entreprise à envoyer des mises à jour stables à ses appareils.

Avec Color OS, OnePlus peut avoir une option plus stable, bien que tout aussi conflictuelle. Si sa déclaration doit être prise pour argent comptant, Color OS est une peau avec plus de ressources derrière son développement. Mais obtenir le skin signature d’Oppo forcerait OnePlus à abandonner une partie de son identité, et nous ne savons pas trop si les fans inconditionnels de la société l’accepteraient.

Quoi que vous ressentiez, assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus. Ajoutez également un commentaire sur la peau que vous pensez que les téléphones OnePlus devraient porter à l’avenir.