Achèteriez-vous une console de jeu Apple ? Combien payeriez-vous?

Plus tôt cette année, une rumeur vague a suggéré qu’Apple travaille sur sa propre console de jeu. Bien que cette rumeur n’ait jamais eu de sens pour moi, j’ai récemment écrit sur la façon dont Apple pourrait faire passer l’expérience de jeu au niveau supérieur sur ses plates-formes, car la société se considère désormais comme un concurrent de PlayStation et Xbox.

Si Apple sortait effectivement une console de jeu, seriez-vous prêt à l’acheter ? Et combien le paieriez-vous ?

Personnellement, avoir une console de jeu Apple n’a pas de sens pour moi car la société dispose déjà de suffisamment d’appareils capables d’exécuter des jeux gourmands en graphiques. À ce stade, un iPad mini de 6e génération avec la puce A15 Bionic pourrait être considéré comme une console de jeu portable s’il disposait des bons jeux.

Mais bien sûr, la société pourrait créer un appareil axé sur les jeux, avec des commandes spéciales et une puce encore plus puissante comme le M1 Pro. Un appareil comme celui-ci basé sur l’écosystème iOS serait certainement au moins intéressant, et je suis sûr qu’Apple fournirait un appareil avec une construction de haute qualité et un bel écran, ce que les autres consoles portables n’ont pas.

Il existe d’autres possibilités pour Apple d’avoir sa propre console de jeu, comme une « Apple TV Pro » ou même avec un casque de réalité mixte sur lequel la société aurait travaillé.

Apple a lentement essayé d’accroître sa présence sur le marché des jeux, car la société propose désormais Apple Arcade avec plusieurs jeux regroupés dans un seul abonnement de 4,99 $. Ces jeux, cependant, ne suffisent pas à vendre une console de jeu dédiée, et Apple devrait changer d’avis s’il veut vraiment être considéré comme une société de jeux.

Avec tout cela en tête, achèteriez-vous une console de jeu Apple ? Si oui, combien seriez-vous prêt à payer pour cela ? Faites-nous savoir dans le sondage et les commentaires ci-dessous:

