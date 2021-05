Achèteriez-vous une tablette Samsung de 14 pouces?

La Galaxy Tab S7 Plus n’est peut-être pas la plus grande ardoise de Samsung pendant longtemps. La police Android a repéré un tweet supprimé depuis montrant une enquête sud-coréenne qui laissait entendre que Samsung pourrait lancer une tablette de 14 pouces dans un proche avenir.

La tablette de 14 pouces (nom de code «Basquiat 3», peut-être la Galaxy Tab S8) serait centrée autour d’un écran OLED de 14,6 pouces à 120 Hz qui éclipse l’écran de 12,4 pouces de la Tab S7 Plus – ce serait encore plus un remplacement d’ordinateur portable que son prédécesseur. L’immobilier visuel supplémentaire comprendrait également un deuxième appareil photo ultra-large de 5 MP pour rejoindre le modèle standard 8 MP, et un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran faciliterait les connexions.

Vous obtiendrez également les meilleures performances de la nouvelle gamme, selon l’enquête. Alors que les modèles 11 et 12,4 pouces (Basquiat 1 et 2, respectivement) n’auraient pas plus de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, la tablette de 14 pouces serait disponible dans une version avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace si un ‘ Le modèle 8 Go / 128 Go de démarrage ne suffisait pas. Il y aurait une batterie plus grande de 12000 mAh par rapport aux 10090 mAh de l’appareil de 12 pouces, bien que nous ne nous attendions pas à une plus longue durée de vie de la batterie.

Les trois modèles auraient le processeur d’application «de nouvelle génération le plus rapide» (peut-être un Snapdragon 888 Plus), un S Pen basé sur Bluetooth, quatre haut-parleurs et un double système de caméra arrière avec des capteurs 13MP et 5MP. La tablette de 14 pouces serait probablement une version «Ultra» des modèles plus petits plutôt qu’une machine vraiment unique.

Il n’y a aucune indication du moment où l’un de ces modèles pourrait être disponible. Cependant, l’enquête laisse entendre que Samsung pourrait facturer un prix de départ d’environ 1320 dollars pour la tablette 14 pouces dans son pays d’origine. Pour le contexte, un Galaxy Tab S7 Plus de 128 Go se vend officiellement environ 849,99 $ aux États-Unis au moment d’écrire ces lignes – vous paieriez une prime considérable pour la version géante.

Cela soulève la question, cependant: achèteriez-vous une tablette de 14 pouces si Samsung en fabriquait une? Il peut être peu maniable pour une utilisation sur ordinateur de poche, mais il peut également être exactement ce dont vous avez besoin si vous recherchez un ordinateur portable de remplacement et que vous trouvez la Tab S7 Plus ou l’iPad Pro trop compacte pour vos goûts. Faites-nous savoir ce que vous ressentez à la fois dans le sondage ci-dessous et dans les commentaires.