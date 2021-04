Achetez AAPL, suggère Wedbush, comme l’un des trois titres technologiques

L’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que ce serait le bon moment pour acheter AAPL, le désignant comme le meilleur investissement parmi les actions technologiques qui pourraient grimper de 25 à 30% d’ici la fin de l’année.

Wedbush recommande trois valeurs technologiques qui offrent un rapport «risque / récompense convaincant»…

Rapports Business Insider:

Ives a souligné qu’Apple était son premier meilleur achat mercredi et a déclaré que la «thèse du supercycle» pour les ventes d’iPhone semble se concrétiser.

L’analyste a présenté ses meilleurs choix pour un «risque / récompense convaincant» à l’approche de la saison des résultats. Apple, Microsoft et Nuance Communications sont en tête de liste.

Apple, Microsoft et Nuance Communications sont les trois principaux achats technologiques à l’approche de la saison des résultats, selon Wedbush.

L’analyste projette toujours les ventes totales d’iPhone pour l’exercice 2021 dans la gamme 240-250M, un chiffre qu’il a lancé pour la première fois en janvier et qui est nettement supérieur au consensus de Wall Street de 220M.

La recommandation de Microsoft est basée sur le fait que l’entreprise a apparemment remporté les services cloud d’Amazon.

La technologie du cloud et de l’IA sous-tend également le cas Nuance.

Ives a déclaré que Nuance Communications devrait bénéficier de plus de «déploiements à l’échelle de l’hôpital» de sa technologie cloud et d’intelligence artificielle qui «se développent et prennent de l’ampleur grâce à nos contrôles».