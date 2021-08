Achetez Beyond Meat Stock pour détenir une part de l’avenir basé sur les plantes en pleine croissance

Le Covid-19 est un problème croissant. Nous comprenons cela. C’est pourquoi Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) les actions ont eu tendance à baisser. Mais la pandémie ne maintiendra pas longtemps le cours de l’action BYND. Même au milieu des inquiétudes croissantes concernant le virus, Beyond étend sa présence et répond avec succès à la demande croissante.

Les mandats de masques reviennent, une preuve de carnet de vaccination sera requise pour les repas à l’intérieur dans certaines zones et la peur générale des consommateurs est à la hausse. Tout cela ne fera que nuire à la trajectoire de croissance à court terme de Beyond Meat.

Mais, si nous examinons les perspectives à long terme de cette entreprise, qui s’en soucie vraiment ?

Les préoccupations liées au Covid-19 sont du bruit à court terme. Indépendamment de la façon dont ce deuxième épisode de virus se déroulera, il finira par se retrouver dans le rétroviseur et nous retrouverons la société « à la normale ». À ce stade, les restaurants pourront à nouveau prospérer et les produits de Beyond Meat seront plus demandés que jamais.

Beyond Meat se positionne pour une super croissance en concluant entre-temps des tonnes de partenariats de vente au détail et de restauration.

Son partenariat le plus récent étend un partenariat existant avec les magasins A&W au Canada pour fournir à la chaîne canadienne des pépites de poulet à base de plantes. Beyond s’est initialement associé à A&W en 2018 lorsqu’il a proposé son Beyond Meat Burger aux clients.

Le fait que l’un des partenaires existants de Beyond continue de demander des produits à base de plantes supplémentaires montre que la demande de produits à base de plantes de la part des clients est également présente et que Beyond est la crème de la crème en matière de plantes. nourriture à base.

Notre verdict sur le stock BYND

La grande image ici est que Beyond Meat étend sa domination sur le marché à base de plantes.

Chaque fois que les consommateurs sortent pour manger – et ils le sont toujours et continueront probablement de le faire dans un avenir prévisible – ils verront une liste croissante d’options Beyond Meat parmi lesquelles choisir. Beaucoup – en particulier ceux qui mangent aussi de la viande – choisiront d’essayer l’une des nombreuses options alimentaires de Beyond Meat.

Les perspectives à long terme de Beyond Meat sont prometteuses. Oubliez la nervosité de Covid-19 et achetez le plongeon.

C’est pourquoi Beyond Meat est l’une de mes actions préférées à acheter dans ce que j’appelle la mégatendance Plant Power.

Mais ce n’est qu’une de mes meilleures actions à acheter dans le cadre d’une vague de consommation alternative. Mes choix ciblés dans cette mégatendance représentent la crème de la crème lorsqu’il s’agit d’entreprises qui surfent sur une marée montante d’attitudes changeantes des consommateurs et de lois changeantes.

Ces entreprises ouvrent la voie à une nouvelle classe d’aliments et de médicaments qui modifieront fondamentalement nos habitudes de consommation et de traitement dans les années 2020.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

