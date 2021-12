Achetez Bharti Airtel, les actions de Canara Bank cette semaine ; Nifty peut se diriger vers 17777 s’il détient 17350

La volatilité est tombée de son récent sommet, identique à celui du VIX indien, à 16,06, passant de 19 niveaux, comparativement au VIX qui doit se refroidir davantage pour une emprise complète des taureaux sur le marché. (Photo : REUTERS)

Par Rahul Shah

Les taureaux tentent à nouveau de prendre la charge. Nifty a gagné semaine après semaine et a montré des signes de reprise sur le marché. Au cours de la semaine, le grand événement politique de la RBI dans lequel la position accommodante des décideurs a donné un coup de pouce aux financières et est revenu à la saveur. Après une forte baisse des valeurs financières en novembre, nous avons enregistré un bon repli.

Les tendances macroéconomiques restent fortes. Le PIB réel a augmenté de 8,5% en glissement annuel pour le trimestre de septembre, tiré à la fois par l’investissement et la consommation. Les perceptions de la TPS ont augmenté de 25 % en glissement annuel pour le 21 novembre et sont restées au-dessus de 1,3 million de roupies lakh pour le deuxième mois consécutif. Cependant, l’IPI de l’Inde est resté tiède à 3,2% au cours des mois de fête d’octobre, plombé par l’effet de base et la faible prévision des biens de consommation durables et des biens d’équipement en raison desquels le gouvernement pourrait prendre davantage de mesures pour soutenir la reprise. Alors que la nouvelle variante « Omicron » ajoute à l’incertitude, nous nous attendons à ce que plus de clarté émerge dans les prochaines semaines – jusqu’à ce que les marchés soient susceptibles de rester volatils. Cela va ternir le sentiment dans les voyages, le tourisme, l’hôtellerie et la vente au détail, qui ont enregistré une surperformance significative au cours des derniers mois. Même les secteurs/actions exposés à des marchés avec une augmentation des cas de COVID-19/une plus grande prévalence de la variante Omicron peuvent sous-performer. Nous nous attendons à ce que la rotation sectorielle sur le marché se poursuive, IT/TELECOM et Financial reprennent. La valorisation des actions, après correction, à ~20x FY23E Nifty P/E est relativement plus raisonnable.

Techniquement, Nifty doit continuer à se maintenir au-dessus de 17350 pour un mouvement haussier vers les zones 17650 et 17777 alors qu’à la baisse, le support s’est déplacé plus haut vers les zones 17250 et 17100. La volatilité est tombée de son récent sommet, identique à celui du VIX indien, à 16,06, passant de 19 niveaux, comparativement au VIX qui doit se refroidir davantage pour une emprise complète des taureaux sur le marché. Pour la semaine à venir, nous pensons que les financières qui étaient sous les projecteurs devraient continuer à rugir la semaine prochaine, beaucoup de grandes financières ont corrigé ‘

Choix de la semaine :

Banque Canara : Acheter

Objectif : Rs 237 | SL : 213 roupies

Les banques PSU ont connu une forte reprise dans la seconde moitié du commerce de vendredi, l’indice des banques PSU s’échangeant au-dessus de la plupart des DMA prenant un support autour du précédent sommet de 2580 et rebondissant intelligemment. Cela indique que les banques PSU surperformeront, parmi lesquelles nous aimons la banque Canara qui a connu une rupture de consolidation après avoir touché un creux de 198 et une consolidation de 2 semaines et est tombée d’un sommet à court terme de 247 Les oscillateurs RSI se déplacent vers le nord sur l’hebdomadaire échelle et montrant ainsi plus de force dans le compteur. Compte tenu de la structure graphique actuelle, nous conseillons aux traders d’acheter des actions pour un mouvement haussier vers 237 avec un stoploss de 213

Bharti Airtel : Acheter

Objectif : Rs 750 | LS : 693 roupies

Nous avons constaté un regain d’intérêt pour l’espace des télécommunications au cours des deux derniers mois. Parmi tous les secteurs, il a été le secteur le plus performant. Bharti airtel après avoir touché le plus haut de 781 en novembre s’est corrigé, il se négocie dans la fourchette supérieure de l’action, une forte dynamique sur les graphiques hebdomadaires et mensuels, les oscillateurs RSI sont placés positivement, ce qui soutiendra le mouvement vers les niveaux plus élevés. En regardant la structure globale du graphique, nous nous attendons à ce que l’action monte légèrement jusqu’à 750 zones, c’est pourquoi nous conseillons aux traders d’acheter des actions avec un stoploss de 693.

(Rahul Shah est vice-président principal, Group Advisory Leader-PCG, Courtage et distribution, Motilal Oswal Financial Services. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur, veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

