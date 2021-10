Achetez Bharti Airtel, Mazagon Dock pour des gains à court terme ; Nifty devrait assister à plus de faiblesse à venir

Au cours des deux derniers mois, le marché a connu une forte tendance haussière et les corrections à la baisse entre les deux étaient plus faibles et limitées à 2-3 séances.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré une faiblesse par rapport aux sommets historiques de mardi, Nifty a connu des baisses consécutives mercredi et a clôturé la journée en baisse de 152 points. Une longue bougie baissière s’est formée sur le graphique journalier, ce qui indique une forte inversion du marché. Le récent sommet de 18604 pourrait maintenant être considéré comme une formation supérieure à court terme pour le Nifty.

Au cours des deux derniers mois, le marché a connu une forte tendance haussière et les corrections à la baisse entre les deux étaient plus faibles et limitées à 2-3 séances. Selon ce schéma, les deux sessions de faiblesse sont déjà terminées par rapport aux plus hauts et il existe une possibilité qu’un rebond haussier émerge des plus bas au cours des 1-2 prochaines sessions.

La corrélation de Nifty et de l’EMA à 10 jours est intacte selon le graphique du calendrier quotidien. La correction à la baisse des deux dernières séances par rapport aux plus hauts a réduit l’écart entre Nifty et cette moyenne mobile. Comme cela s’est produit dans le passé à plusieurs reprises, le Nifty pourrait glisser vers le support de 10d EMA (actuellement à 18150) au cours des 1-2 prochaines sessions avant de montrer un rebond durable à la hausse.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être négative et il existe une possibilité de faiblesse supplémentaire au cours des 1-2 prochaines séances avant de montrer un rebond haussier convaincant à partir des plus bas. Un support inférieur important est placé autour des niveaux 18150-18100.

Choix d’actions :

Acheter Bharti Airtel Ltd- (CMP Rs 708.10)

Le cours de l’action selon le graphique de la période hebdomadaire a connu une forte tendance à la hausse au cours des deux derniers mois. Nous observons un schéma graphique positif comme des hauts et des bas plus élevés selon le graphique de la période hebdomadaire. Après un mouvement latéral de range au cours des deux dernières semaines, le cours de l’action est maintenant prêt à afficher une nouvelle hausse. RSI hebdomadaire et ADX/DMI montrent une indication positive

L’achat peut être initié dans BHARTIARTL au CMP (708.10), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 680, attendez l’objectif à la hausse de Rs 780 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 660.

Acheter Mazagon Dock Shipbuilders Ltd – (CMP Rs 272.50)

Le cours de l’action a progressé progressivement au milieu d’une action liée à la fourchette, conformément au graphique de la période hebdomadaire. Maintenant placé pour montrer une cassure haussière de la résistance aérienne et également une fourchette haussière à 275 niveaux. Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait avoir un impact positif important sur le cours de l’action. Le RSI hebdomadaire est supérieur à 60, ce qui indique des chances de renforcement supplémentaire de la dynamique haussière.

L’achat peut être initié dans MAZDOCK au CMP (272,50), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 262, attendez l’objectif à la hausse de Rs 300 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 254.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

