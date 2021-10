Achetez Bitcoin sans frais sur Strike App. Il semble que je n’achèterai plus sur Cashapp.

J’ai essayé d’utiliser Strike. J’ai été vérifié avant même qu’ils ne proposent une fonctionnalité Acheter Bitcoin. J’ai donc téléchargé à nouveau l’application le mois dernier. Après ne pas l’avoir eu pendant 9 mois ou plus.

Ils m’ont donné une limite de dépôt absurde de 25 $ par DEUX semaines.

m’enquis-je. Leur support est un peu retardé comme Cash App, j’ai donc dû demander deux fois à ce sujet car le premier représentant a fait le strict minimum.

Le représentant suivant m’a répondu avec une merde cryptique sur le fait qu’ils ont un processus complexe de quelles sont les limites. Il a également dit qu’il augmenterait ma demande d’augmentation de ma limite de dépôt. Mais aucune garantie.

Je lui ai dit que j’avais lu sur Reddit où quelqu’un a dit qu’il était vérifié, la même limite de dépôt basse, et qu’il avait un ami qui n’était pas vérifié et que sa limite de dépôt était de 100 par semaine.

J’ai également poursuivi en disant que tout cela était un tas de conneries complètes et pour élever la demande dans leur cul. J’ai établi des antécédents financiers avec un excellent crédit, une hypothèque, et vous, enculés, avez toutes mes informations personnelles, y compris mes informations sociales. Et vous avez les couilles pour me donner une limite de dépôt de 25 $ par 14 jours.

Je pense que tu veux dire “va te faire foutre”. C’est ce que j’ai fait.

J’ai supprimé l’application et je n’ai pas regardé en arrière. Leur merde n’est pas encore prête pour le grand spectacle. Évidemment. Et non, je n’étais pas aussi grossier que la façon dont j’ai tapé ci-dessus. Avec les trucs de « fils de pute ». Mais je leur ai fait savoir que cela envoie un message très merdique à quiconque est vérifié. Peu professionnel.

Ils ont répondu le lendemain et ont dit qu’ils étaient désolés et que mes limites ont été augmentées. je n’ai pas vérifié. Comme je voulais dire ce que j’ai dit.

Fuck les frais tant qu’ils sont décents et pas un vol de grand chemin. Vous ne vous en soucierez pas dans une décennie de toute façon.