Achetez Cardano pendant que les baleines continuent d’accumuler Bitcoin

Bitcoin (CCC :BTC-USD), et les cryptos en général, ont été bloqués dans un modèle commercial latéral ces derniers temps. Ils ont une forte résistance, mais ils ont aussi un fort support.

Source : Shutterstock

Cela fait maintenant un bon moment pour accumuler. Parce que lorsque ce schéma latéral se terminera, ce sera probablement une grosse percée à la hausse.

Et il y a des gens qui s’accumulent activement en ce moment – ces gens sont des baleines. C’est l’une des raisons de rester haussier sur Bitcoin, à tout le moins.

Alors que les investisseurs individuels avec moins d’un Bitcoin dans leur portefeuille continuent de se débarrasser de la peur, les baleines Bitcoin continuent de ramasser ces pièces et d’ajouter à leurs collections existantes.

La véritable opportunité ici est d’acheter des pièces alt mal comprises et sous-évaluées dotées d’une technologie robuste. La vente de crypto a battu ces pièces plus que Bitcoin. En conséquence, ils ont beaucoup plus de potentiel de hausse sur le rebond. Ce qui monte doit redescendre. Mais aussi, cela ouvre la voie à un potentiel de croissance à la hausse plus important à l’avenir, alors que les pièces aux fondamentaux solides augmentent à nouveau.

Cardano arrive

L’un de nos altcoins préférés est Cardano (CCC :ADA-USD).

Nous avons déjà exprimé notre soutien à ce top altcoin, après que Cardano a annoncé son réseau de test de contrat intelligent. Une fois que cette fonctionnalité sortira du terrain d’essai et sera intégrée au réseau public principal de Cardano, nous attendons de Cardano qu’il donne Ethereum (CCC :ETH-USD) une course pour son argent.

Et dans le bref laps de temps écoulé depuis notre dernier article sur Cardano, l’équipe de Cardano a lancé avec succès le premier contrat intelligent sur le réseau de test. IOHK, l’équipe derrière Cardano et ADA coin, est sur la bonne voie pour atteindre son objectif de lancement public de sortir dans les prochains mois.

En plus de cela, ainsi que tout ce que nous avons dit précédemment sur l’avenir prometteur de Cardano, l’un des co-fondateurs d’Ethereum est récemment sorti et a exprimé son soutien à la pièce. Il possède également toujours Ethereum, et Bitcoin d’ailleurs, mais son soutien à Cardano et à d’autres altcoins ajoute de la crédibilité à un avenir avec de nombreux cryptos coexistants.

Cardano est l’une de ces pièces qui, selon nous, vont changer le monde. IOHK et Cardano profitent déjà à diverses communautés en Afrique, et son potentiel pour aider le reste du monde se développera considérablement une fois que ses contrats intelligents seront déployés plus tard.

Le prix de la pièce ADA n’est tout simplement pas à son niveau actuel. Il est resté bloqué au neutre. Mais une fois que la technologie rattrape – et dépasse – la technologie des autres pièces, il y a une énorme opportunité d’évasion.

Profitez de l’accalmie des cryptos pour acheter des pièces ADA au bon moment.

Mais Cardano n’est pas la seule crypto-monnaie sur mon radar. À mon service nouvellement lancé, Rapport de stock quotidien 10X, Je mets en évidence une action ou une crypto-monnaie potentielle chaque jour où le marché est ouvert.

Le piège ? Chaque opportunité doit avoir le potentiel de générer des gains 10X et plus.

Les investissements mis en avant dans ce service de recherche ultra-intensif représentent une partie des mes actions à petite capitalisation et crypto-monnaies préférées aujourd’hui… dont chacun pourrait afficher des gains massifs au cours des 6 à 12 prochains mois alors que les craintes inflationnistes s’estompent complètement.

Je parle d’entreprises dont une qui, je pense, pourrait devenir le « PayPal de la crypto-monnaie » ou un altcoin qui pourrait être le futur « Blockchain GitHub » et une entreprise de technologie hors radar qui pourrait détenir la clé pour créer un batterie EV d’un million de milles.

Découvrez-en plus avec mon long métrage vidéo gratuit, qui détaille la méthode secrète utilisée par les meilleurs investisseurs de Wall Street pour marquer des gains 10X prévisibles et cohérents en actions et en crypto-monnaies.

Alors… qu’est-ce que tu attends ?

Allez-y et Cliquez ici, et découvrez comment vous pouvez potentiellement gagner beaucoup d’argent sur les marchés au cours des prochains mois au milieu de la reprise du commerce à risque.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est ainsi que son Rapport quotidien 10X a atteint en moyenne un rendement ridicule de 100 % sur toutes les recommandations depuis son lancement en mai dernier. Cliquez ici pour voir comment il fait.