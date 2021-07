Achetez ces 2 actions avec un support sur les graphiques ; La consolidation de Nifty pourrait bientôt se terminer

La séance de l’après-midi est restée volatile et a été marquée par une pression vendeuse proche des niveaux 34740, ce qui constitue une zone d’approvisionnement intermédiaire.

Par Rohan Patil

Les bourses indiennes à échéance mensuelle ont commencé par une vente massive et ont dépassé les 15550 niveaux le 28 juillet dans le graphique intraday. Plus tard, au fur et à mesure que la semaine avançait, les prix ont connu un rallye d’inversion de V les 29 et 30 juillet et ont récupéré près de 300 points, et ont clôturé au-dessus des niveaux de 15800. Sur le graphique journalier, les prix ont formé un chandelier en marteau le 28 juillet près de la bande inférieure de la configuration en canal, ce qui indique que les acheteurs ont pu vaincre les vendeurs.

Les prix ont de nouveau touché sa bande inférieure du modèle de canal et ont connu une solide reprise. À quelques reprises, les prix ont montré la même tendance à l’inversion depuis leur point le plus bas de la tendance. La bande inférieure du modèle est également soutenue par une moyenne mobile exponentielle à 50 jours qui agit comme un point d’ancrage solide pour l’indice.

Dans ce type de configuration, nous pouvons nous attendre à ce que la consolidation en cours se termine bientôt. Le clapot devrait être là à moins que Nifty ne dépasse les niveaux de 16 000 niveaux. Le support de l’indice est placé près des 15550 niveaux.

BANQUE NIFTY

Bank Nifty a commencé avec une ouverture à la baisse et s’est négociée tout au long de la journée dans une fourchette comprise entre 34450 et 34750. La séance de l’après-midi est restée volatile et a été marquée par une pression vendeuse proche des niveaux de 34740, ce qui constitue une zone d’approvisionnement intermédiaire.

La lecture quotidienne du RSI (14) de l’oscillateur Momentum est à 44,39 alors que la lecture hebdomadaire du RSI (14) est bien au-dessus de 50. Normalement, dans une tendance haussière, le RSI a tendance à rester entre 40 et 90, la zone 40-50 servant de support. Sur le front MACD (12, 26,9), l’indicateur montre une faiblesse et la ligne MACD a dépassé 0 lignes à la baisse. L’ADX quotidien (14) qui aide à connaître la force de la tendance affichait une lecture de 16,45 et se déplaçait dans une direction à la hausse indiquant que l’indice pourrait connaître une tendance plus rapide dans les prochains jours.

Un support majeur est placé près de 33940, franchissant une nouvelle pression de vente jusqu’à 33270. A la hausse, la résistance majeure est placée près de 35700 à 36000 niveaux. Une hausse significative de la banque astucieuse peut être observée au-dessus de la zone 34800-35000.

JSW STEEL : ACHETER| CMP : Rs. 736,95 RS cible. 796 |Stop Loss Rs. 700|Retour 08%

JSWSTEEL a été témoin d’une rupture de modèle en coin descendant sur la période quotidienne et les prix se négocient au-dessus de sa résistance de ligne de tendance.

Sur le graphique hebdomadaire, les prix ont formé une formation de base arrondie et les prix ont également connu une cassure de la ligne de tendance en pente descendante, ce qui est une structure haussière pour le compteur.

Lorsque nous observons une activité de volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne le jour de la cassure, ce qui confirme la cassure du volume des prix sur la période quotidienne. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 55 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle quotidienne, ce qui indique que la tendance haussière pourrait bientôt reprendre. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal.

Au cours de ce récent retour en arrière, l’action a pris un support proche du retracement de Fibonacci de 23,60 pour cent qui se situe à près de 672 niveaux sur la période hebdomadaire.

BHARTI AIRTEL : ACHETER| CMP : Rs. 561.65 Cible RS. 600 |Stop Loss Rs. 538|Retour 06,82 %

Sur la période hebdomadaire, nous pouvons voir que les prix sont sortis d’une consolidation. Le 28 juillet, les prix se sont accélérés et sont sortis d’une consolidation. Cela a été soutenu par une bonne accumulation de volume, indiquant une participation au mouvement haussier.

Les prix ont également été témoins d’une cassure en triangle symétrique sur le graphique hebdomadaire et actuellement le compteur est maintenu au-dessus de son support de ligne de tendance. Sur le front de l’indicateur, le RSI tracé sur l’heure hebdomadaire peut être vu au-dessus de la barre des 50-. Il évolue vers les niveaux de surachat, indiquant la présence d’une dynamique haussière à mesure que les prix augmentent.

Les niveaux clés à surveiller à la baisse sont 538, le niveau de points de contact multiples, suivis de 520, le récent creux de swing.

HUILE BRUTE

Le WTI CRUDE OIL a terminé sa partie de la configuration plus basse plus basse plus haute sur le graphique journalier et a trouvé un support près de la bande inférieure de la configuration du canal haussier à 65,63 $ le 19 juillet.

LE PÉTROLE BRUT WTI après avoir formé un modèle de chandelier haussier en marteau au cours de la semaine précédente, les prix ont continué à s’échanger au-dessus du modèle et ont gagné 2,50% et clôturé au-dessus de 73 $ sur le graphique hebdomadaire. Après avoir formé cet énorme marteau au cours de la semaine dernière, il est évident que les acheteurs interviennent pour saisir ce marché, et la vente est pratiquement impossible.

La forte baisse du brut est survenue alors que les raffineurs se sont concentrés sur la production d’essence autant qu’ils le pouvaient cet été pour répondre à la demande prévue pour la haute saison de conduite aux États-Unis. Selon l’EIA, les raffineries ont fonctionné à 91,1% de leur capacité pendant la semaine jusqu’au 23 juillet, non loin des sommets observés au cours de l’été pré-pandémique de 2019.

Sur le graphique hebdomadaire, les prix du WTI CRUDE se négocient au-dessus de leur ligne de tendance à la hausse et continuent de s’échanger dans une formation plus élevée plus élevée plus basse, qui est techniquement une structure haussière pour les prix du pétrole. L’oscillateur de quantité de mouvement RSI (14) lit à 57 niveaux et a connu une forte inversion de 40 niveaux sur la période quotidienne.

Le support à court terme des prix du pétrole brut WTI est placé près des niveaux de 70 $ et 68,50 $ (niveaux MCX 5350 et 5250), où la résistance est plafonnée à près des niveaux 76,50 $ et 78 $ (niveaux MCX 5750 – 5825).

Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio LTD.

