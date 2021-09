Achetez ces 2 actions pour des gains à court terme ; Belle tendance haussière intacte malgré la réservation de bénéfices

Il existe une possibilité plus élevée de tentative de reprise à la hausse à partir des plus bas à court terme.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré une excellente progression au cours des deux dernières séances, Nifty a glissé dans la réservation de bénéfices depuis les nouveaux sommets de mercredi et a clôturé la journée en baisse de 55 points. Après avoir ouvert sur une note positive, le marché est passé à une nouvelle hausse en début de séance.

Un nouveau record absolu a été atteint à 17225 niveaux et la réservation de bénéfices a émergé des plus hauts de la journée. Il a ensuite tenté de montrer une reprise à la hausse par rapport aux plus bas de la partie médiane, mais a pu maintenir la reprise et a clôturé près des plus bas.

Une bougie négative raisonnable s’est formée aux nouveaux sommets, ce qui indique une consolidation/une faiblesse mineure du marché. Ayant fortement augmenté ces derniers temps, la consolidation/faiblesse actuelle pourrait être considérée comme une opportunité d’achat sur le marché.

Il existe une possibilité plus élevée de tentative de reprise à la hausse à partir des plus bas à court terme. Nifty sur la période intrajournalière comme 60 min montre une action liée à la plage avec un faible biais. Il n’y a pas de vente forte à proximité des plus hauts. Le support intraday de l’EMA à 10 périodes et de l’EMA à 20 périodes est intact.

Bien que Nifty ait baissé mercredi, l’ampleur globale du marché était positive et les indices de marché larges comme les moyennes et petites capitalisations de la bourse NSE ont clôturé en hausse de 0,75% et 0,34% respectivement. C’est une indication positive.

La tendance haussière à court terme du marché reste intacte. bien que Nifty ait baissé par rapport aux sommets, il n’y a toujours pas de formation d’un renversement significatif de la tendance haussière actuelle sur le marché. La consolidation/faiblesse mineure pourrait se poursuivre au cours des 1-2 prochaines séances, avant de montrer un mouvement haussier à partir des plus bas. Le support immédiat est placé à 16950 niveaux.

Choix d’actions :

Acheter PNC Infratech Ltd (CMP Rs 340,50)

Après avoir montré une action liée au range au cours des deux dernières semaines, le cours de l’action (PNC Infra) a connu une forte cassure à la hausse de Rs 330 cette semaine et a clôturé en hausse mercredi. Nous observons une formation de formation élevée plus élevée cohérente sur le graphique hebdomadaire et le récent creux de Rs 275 du milieu du 21 août pourrait être considéré comme un nouveau bas plus élevé de la séquence. Le volume et le RSI hebdomadaire de 14 périodes indiquent des perspectives positives à venir.

L’achat peut être initié dans PNC Infratech Ltd au CMP (340,50), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 325, attendez l’objectif à la hausse de Rs 375 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 315.

Acheter SOBHA Ltd – (CMP Rs 679.70)

L’action immobilière (Sobha Ltd) a subi une correction progressive à la baisse au milieu d’un mouvement de fourchette au cours des 5 à 6 dernières semaines, selon le graphique hebdomadaire. Cette semaine a vu une excellente cassure haussière de la fourchette et le cours de l’action est maintenant placé pour passer au-dessus de l’obstacle des niveaux de Rs 680. Le volume s’est accru lors de la cassure haussière du cours des actions et le signal hebdomadaire DMI/ADX renforce encore la dynamique haussière à venir.

L’achat peut être initié dans SOBHA Ltd au CMP (679,70), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 652, attendez l’objectif à la hausse de Rs 750 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 630.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique, titres HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

