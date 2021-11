Achetez ces 2 actions pour des gains ; Astucieux dans la tendance baissière, peut tomber à 17613 s’il casse 17820-17798

Les indices mondiaux ont été négatifs alors que les indices de Wall Street ont clôturé avec des pertes. (Photo : REUTERS)

Par Subash Gangadharan

Au cours des dernières semaines, le Nifty a été bloqué dans une fourchette comprise entre le SMA de 50 jours et le SMA de 20 jours. Sur le graphique de 15 minutes, nous observons que Nifty est maintenant dans une tendance baissière à court terme, comme en témoignent les sommets inférieurs et les creux inférieurs réalisés au cours des 3 dernières sessions. La MA à 20 périodes continue également de s’échanger en dessous de la MA à 50 périodes, ce qui est à nouveau un signal négatif à très court terme.

Sur le graphique journalier, nous pouvons voir que le Nifty a encore corrigé et se situe juste au-dessus de la SMA à 50 jours. Avec des grandes capitalisations comme Reliance et Tata Steel qui semblent faibles sur les graphiques quotidiens, il y a de fortes chances que Nifty passe sous la SMA à 50 jours à 17842 et teste les prochains supports majeurs de 17820-17798 à très court terme. Tout rallye de repli pourrait trouver une résistance à 17976. Une correction plus importante vers les niveaux de 17613 est probable si les supports 17820-17798 sont cassés.

Les choix ci-dessous sont pour les prochaines 15-26 sessions de trading

Acheter Aarti Industries

Aarti Industries a montré une force relative cette semaine. Alors que l’indice Nifty a perdu 1,19%, Aarti a gagné 4,1%. Dans la foulée, l’action est également sortie de sa récente fourchette de négociation grâce à des volumes sains.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus de la SMA à 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont également rebondi et sont désormais en hausse, ce qui augure bien de la poursuite de la tendance haussière.

La configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de monter et de sortir de ses précédents sommets intermédiaires dans les semaines à venir. Nous recommandons donc un achat entre les niveaux 970-1000. CMP est 986,95. Le stop loss est à 960 tandis que les objectifs sont à 1050.

Acheter des solutions Firstsource

Après avoir corrigé un sommet de 223 atteint en octobre 2021, Firstsource Solutions a trouvé un support aux niveaux 167 à la mi-novembre 2021. Ce sont des niveaux de support solides car ils sont juste au-dessus de l’EMA de 200 jours.

Avec les lectures dynamiques comme le RSI à 14 jours rebondissant des niveaux de survente et en mode haussier maintenant et la configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de progresser dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre le 176-180 niveaux. Le CMP est 178,15. Le stop loss est à 167 tandis que les objectifs sont à 206.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé principal chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur, veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

