Achetez ces 2 actions pour des gains ; Astucieux pour faire face à la résistance à 16500, support placé à 15950

En lisant les données de la chaîne d’options, nous voyons que l’écriture d’appels maximum a atteint le prix d’exercice de 36 000, ce qui sera crucial lors des prochaines séances de négociation. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

L’indice de référence s’est négocié dans une fourchette étroite de 15550 et 15950 niveaux pendant près de huit semaines et a formé un modèle de canal sur la période quotidienne. L’indice a finalement cassé sa fourchette de consolidation à la hausse et a connu une rupture de la configuration des canaux le 3 août et a enregistré un sommet à vie de 16349,45 niveaux le 5 août. Nifty 50 a donné un retour de 3,01% sur le graphique hebdomadaire, ce qui indique un très fort cassure de consolidation.

Lorsque nous analysons le graphique hebdomadaire, Nifty a donné une cassure haussière du modèle de drapeau de pôle et une formation plus élevée plus élevée plus basse est susceptible de se poursuivre. L’oscillateur Momentum RSI (14) a également donné une cassure de la ligne de tendance horizontale à 63 niveaux et a actuellement fermé 69 niveaux avec un croisement haussier sur l’intervalle hebdomadaire.

Étant donné que l’indice se négocie en territoire inconnu, l’utilisation des extensions de Fibonacci suggère que 16500 sera la prochaine résistance de l’indice, et à la baisse ; les supports sont placés près de 15950 qui était la zone de résistance précédente.

L’indice Nifty FINANCIAL a connu une cassure de consolidation qui a généré des rendements de 4,05 % pour la semaine et il est le principal gagnant parmi tous les indices. L’indice Nifty IT a continué de clôturer en hausse pour la quatrième semaine consécutive, en hausse de 2,70 % pour la semaine. L’indice qui a sous-performé ou clôturé dans le rouge pour la semaine est le Nifty Media Index qui dérive de plus de quatre pour cent et a clôturé en dessous de son 50-DMA.

BANQUE NIFTY

Bank Nifty, le 6 août, a commencé la journée avec une ouverture d’écart mais n’a pas été en mesure de dépasser le niveau psychologique de 36 000 en clôture. Au cours des 3 séances de bourse précédentes, nous avons assisté à une pression vendeuse près des zones 36000-36200.

En lisant les données de la chaîne d’options, nous voyons que l’écriture d’appels maximum a atteint le prix d’exercice de 36 000, ce qui sera crucial lors des prochaines séances de négociation. Si le prix est capable de soutenir cette zone, nous pourrions assister à une hausse jusqu’à 36550 niveaux. Du côté du Put, l’OI maximum est respectivement de 35 500 et 35 000 niveaux, ce qui servira de support immédiat.

Sur le front des indicateurs, MACD a donné un Crossover positif qui indique que le mouvement est susceptible de se poursuivre vers le nord. Le RSI quotidien est à 60, ce qui signifie que l’indice n’a toujours pas atteint des niveaux de surachat et que la hausse est susceptible d’être observée. L’ADX (14) affiche une lecture de 17 et est en hausse, ce qui explique que la force de la tendance se poursuivra.

Actuellement, l’indice se négocie au-dessus de ses principales moyennes mobiles exponentielles. La résistance majeure est placée près des niveaux 36500 et à la baisse, la zone de support majeure se situe à 33500 sur les graphiques hebdomadaires.

HCL Technologies : ACHETER

CMP : Rs 1050 | Cible Rs 1147 | Arrêter la perte Rs 1005

Retour 09,23%

HCL Technologies a donné un rallye spectaculaire du plus bas de 375 le 20 mars à un sommet historique de 1067 le 15 janvier 2021, et a affiché que les prix de rallye ont connu une consolidation latérale pendant près de six mois et se sont échangés dans une fourchette entre 1040 à 950 niveaux.

HCL Tech a formé une formation triangulaire au cours de cette période de six mois et a finalement rompu une configuration triangulaire à 1061 niveaux le 5 août et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle quotidienne.

HEG : ACHETER

CMP : Rs 2365 | Objectif Rs 2530 | Stop Loss Rs 2270

Retour 7%

Les prix se négociaient dans une fourchette de 2160 à 2290 pendant près de deux mois et ont formé une formation en triangle sur le graphique journalier. HEG est sorti d’une configuration triangulaire à 2347 niveaux le 02 août et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que la dynamique positive voudra continuer.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.