Achetez ces 2 actions pour des gains ; Nifty approche de l’évasion, l’index peut toucher 18350-18500

Par Rohan Patil

Dans le passé, trois ou quatre fois chaque fois que le Nifty entre dans une phase de correction, la moyenne mobile exponentielle de 21 jours a servi de point d’ancrage pour l’indice. Sur le front des intérêts ouverts, une bonne participation et un ajout d’intérêts ouverts ont été observés dans les contrats 18000 Call et 17800-17700 Put. Ainsi, nous pouvons nous attendre à une fourchette plus large de l’indice aux niveaux 17700-18000. Et récemment, l’indice a déformé son modèle de chandelier engloutissant baissier sur le graphique journalier et a clôturé avec succès au-dessus du plus haut du modèle. Chaque fois que nous avons vu un échec d’un modèle baissier dans l’indice, il a été témoin d’une tendance beaucoup plus forte à la hausse.

Les indices Nifty IT et Nifty Auto ont donné un rendement de quatre pour cent chacun où l’indice Auto a donné une cassure d’un modèle de canal et l’indice IT a donné un rallye d’inversion en forme de V sur la période quotidienne et les deux indices devraient surperformer en les semaines à venir. Alors que l’indice Nifty Metal & FMCG s’est négocié à plat et a clôturé dans la fourchette de la semaine précédente. L’indice immobilier poursuit sa tendance à la rupture et est près de trois pour cent plus élevé sur la période hebdomadaire.

Comme l’indice est au bord de la cassure, chaque baisse doit être utilisée comme une opportunité d’achat. Si Nifty 50 dépasse les 18000 niveaux, la porte des prix sera ouverte jusqu’aux 18350 – 18500 niveaux. Un support solide est placé près des niveaux 17600 – 17550 près de son 21 DEMA.

Banque astucieuse

Bank Nifty continue de s’échanger au-dessus de 37 000 niveaux au cours des quatre dernières semaines et a également pu clôturer au-dessus de son support de ligne de tendance horizontale sur la période hebdomadaire. Après avoir formé un modèle de chandelier en marteau haussier sur le graphique journalier, les prix n’ont jamais retesté le bas du modèle et se sont échangés à la hausse dans un contexte de volatilité sur la période quotidienne.

L’indice bancaire continue de s’échanger dans le modèle de canal haussier avec la formation supérieure supérieure supérieure inférieure. L’indice a également pu clôturer au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours, ce qui est positif pour les prix.

L’oscillateur Momentum RSI (14) se maintient également au-dessus de 60 niveaux avec un croisement haussier indiquant que l’élan haussier pourrait bientôt reprendre. Actuellement, l’indice bancaire se négocie au-dessus de son indicateur parabolique SAR sur le graphique hebdomadaire qui se situe à près de 36900 niveaux. La résistance majeure est placée près des niveaux 38200 et à la baisse ; si les prix tombent en dessous de 36900, nous pouvons tester les niveaux 36000.

VOLTAS : ACHETER

CMP : Rs 1 281 | Objectif Rs 1,345 | Stop Loss Rs 1,240

Retour 05%

Les prix se sont négociés dans une fourchette de 1200 à 1260 pendant près d’un mois et ont formé un motif de drapeau sur le graphique journalier. VOLTAS est sorti d’un modèle de drapeau à 1283 niveaux le 7 octobre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux, ce qui indique que l’élan positif aimera continuer à avancer.

MARUTI : ACHETER

CMP : Rs 7 430 | Objectif Rs 8 030 | Stop Loss Rs 7,130

Retour 08%

MARUTI a donné un rallye spectaculaire du plus bas de 4001 le 3 avril de l’année dernière, à un maximum de 8329 le 15 janvier 2021, et après que les prix de rallye se sont consolidés latéralement pendant près de huit mois et se sont échangés dans une fourchette comprise entre 6600 et 7200 niveaux.

MARUTI a formé une formation de triangle symétrique sur le graphique hebdomadaire au cours de cette période de huit mois et a finalement rompu un modèle de triangle symétrique à 7430 niveaux le 8 octobre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier .

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période hebdomadaire, ce qui est positif pour les prix à court terme. Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit près de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle hebdomadaire.

(Rohan Patil est analyste technique, Bonanza Portfolio Ltd. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

