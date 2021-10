Achetez ces 2 actions pour des gains ; Nifty peut détenir 17200-17000, Bank Nifty peut tester 35800 s’il dépasse 36500

Bank Nifty, après avoir formé un modèle de chandelier engloutissant baissier le 28 septembre, a connu une chute brutale d’environ 1400 points par rapport à ses niveaux les plus élevés de tous les temps. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Nifty 50 s’échangeait dans une formation de canal haussier depuis le 28 juillet et a enregistré son plus haut à vie de 17947,65 le 24 septembre, soit un rendement de 15 % en seulement trois mois. L’indice de référence du 30 septembre a cassé la bande inférieure de la configuration en canal haussier et a été témoin d’une rupture d’une configuration en canal haussière sur la période quotidienne.

Les prix ont franchi leur ligne de tendance à la hausse, mais ont pris un solide support à la moyenne mobile exponentielle de 21 jours et ont servi de point d’ancrage pour l’indice. Les prix ont commencé avec une note négative pour l’expiration du mois d’octobre et ont clôturé en dessous de ses importants niveaux de support de 17600 niveaux.

La Chine est confrontée à sa pire crise énergétique ces derniers temps alors que Pékin tente de sévir contre les industries énergivores afin de respecter les objectifs d’émissions. En conséquence, 44% de l’activité industrielle de la deuxième économie mondiale est impactée en raison de la pénurie d’électricité. Cela a commencé avec des usines dans 3 provinces confrontées à de graves coupures de courant, mais maintenant des zones résidentielles dans plus de 20 provinces sont confrontées à des pannes.

Sur le graphique hebdomadaire, les prix ont formé un modèle de chandelier de couverture nuageuse sombre et les prix ont baissé de près de 2% par rapport à la clôture de la semaine précédente. Sur le front des indicateurs, le RSI quotidien est à 58 et a montré une divergence baissière avec un croisement négatif, où le prix avait atteint des sommets plus élevés mais le RSI a atteint un sommet inférieur. Pour le mois de septembre, nous avons vu une surperformance de l’indice Nifty Media & Nifty Realty avec un gain de plus de 30% sur la base de la clôture mensuelle.

Pour l’instant, rien n’indique que Nifty glisse en dessous des niveaux de 17 200 à 17 000, mais on ne sait jamais comment le développement mondial se déroulera. La résistance est chevillée à 18000 niveaux.

Bank Nifty va faire face à une résistance à 38000

Bank Nifty, après avoir formé un modèle de chandelier engloutissant baissier le 28 septembre, a connu une chute brutale d’environ 1400 points par rapport à ses niveaux les plus élevés de tous les temps.

L’indice bancaire s’échangeait dans un modèle de canal haussier au cours du dernier mois avec une formation plus élevée plus haut plus bas sur l’intervalle quotidien. Les prix se sont ouverts près de la bande inférieure de la configuration le 1er octobre, mais ont pu se remettre des niveaux inférieurs et, par conséquent, les prix ont pu clôturer juste près de la bande inférieure de la configuration.

Sur le graphique hebdomadaire, l’indice bancaire a également formé un modèle de chandelier engloutissant baissier et il sera important de surveiller si les prix donnent une confirmation baissière au cours de cette semaine de négociation.

L’oscillateur Momentum RSI (14) vient de fermer près de 50 niveaux avec croisement négatif après avoir enregistré une divergence négative sur l’intervalle quotidien. L’indicateur MACD a également donné une indication précoce d’un renversement de tendance en fermant en dessous de sa ligne de signal.

Actuellement, l’indice bancaire se négocie au-dessus de son indicateur parabolique SAR sur le graphique hebdomadaire qui se situe à près de 36 500 niveaux. Une résistance majeure est placée près de 38000 niveaux et à la baisse ; si les prix tombent en dessous de 36 500, nous pouvons tester les niveaux de 35 800.

SUN Pharma : ACHETER

CMP : Rs 826 | Objectif : Rs 884 | Stop Loss : Rs 790

Rendement : 7%

Les prix se négociaient dans une formation rectangulaire depuis les deux derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 797 niveaux. SUNPHARMA est sorti d’une configuration rectangulaire à 805 niveaux le 29 septembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux, ce qui indique que l’élan positif aimera continuer à avancer.

ARTISANS : ACHETER

CMP : Rs 2106 | Objectif : Rs 2250 | Stop Loss : Rs 2021

Retour 7%

CRAFTSMEN a donné un rallye spectaculaire du plus bas de 1648 le 21 juin à un plus haut historique de 2173 le 12 juillet 2021, et affiche que les prix de rallye ont connu une consolidation latérale pendant plus de deux mois et se sont échangés dans une fourchette entre 1800 à 2000 niveaux.

CRAFTSMEN a formé une formation de modèle rectangulaire au cours de cette période de deux mois et a finalement rompu d’un modèle de rectangle aux niveaux 2140,40 le 23 septembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle quotidienne.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio, les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

