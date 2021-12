Achetez ces 2 actions pour des gains ; Nifty pourrait se négocier dans la fourchette 17400-16750 pour les prochaines séances de bourse

Actuellement, Nifty devrait se négocier dans une fourchette comprise entre 17400 et 16750 pour les prochaines séances de bourse jusqu’à ce que et à moins que les prix ne donnent aucun mouvement supérieur de chaque côté de la fourchette.

Bet Rohan Patil

Les ours deviennent agressifs sur Dalal Street et ont clôturé avec force en dessous de sa moyenne mobile exponentielle de 21 semaines sur la période hebdomadaire. L’indice de référence a clôturé en baisse de 3% sur une base hebdomadaire et a englouti la bougie verte de la semaine précédente et a formé un modèle de chandelier engloutissant baissier. Sur l’intervalle quotidien, les prix se sont confortablement installés en dessous de leurs 21 & 50 DEMA, ce qui est un signe négatif pour l’indice. L’oscillateur Momentum RSI (14) a dérivé en dessous de 40 niveaux avec un croisement baissier sur le graphique journalier.

India VIX, un indicateur de la volatilité du marché, a augmenté de 2,75 %, passant de 15,89 à 16,33. La volatilité est incapable de se maintenir à des niveaux inférieurs et ouvre la voie aux ours. Il doit se refroidir pour la stabilité du marché.

Nous avons assisté à un rallye de remplissage des niveaux 16900 à 17600, mais les prix n’ont pas été en mesure de négliger sa formation plus bas plus bas plus bas sur le graphique journalier et avons trouvé une forte résistance aux niveaux 17600. Actuellement, Nifty devrait se négocier dans une fourchette comprise entre 17400 et 16750 pour les prochaines séances de bourse jusqu’à ce que et à moins que les prix ne donnent aucun mouvement supérieur de chaque côté de la fourchette.

Prise en charge de Bank Nifty dans la gamme 34800-35000

La Nifty Bank a connu une oscillation de près de 2 000 points cette semaine, où elle a enregistré le plus haut de la semaine à 37 581 et le plus bas de 35 535 tout en clôturant près du plus bas de la semaine à 35 618. L’indice se négocie en dessous de sa 21 EMA hebdomadaire qui est placée à 36 908 mais toujours au-dessus de ses 50 et 200 EMA hebdomadaire. Un recul de la semaine précédente ne s’est pas maintenu et les ventes de cette semaine ont complètement englouti les achats de la semaine précédente.

Sur le front des indicateurs, le RSI hebdomadaire est tombé en dessous de 50, indiquant que l’élan est à la baisse, tandis que le MACD a également commencé à montrer une faiblesse car un croisement négatif s’est produit mais est toujours au-dessus de la ligne zéro. L’ADX hebdomadaire qui montre la force de la tendance a donné une baisse et affiche une lecture de 25 qui indique une consolidation à une tendance négative à court terme.

Les supports importants se situent maintenant à 34800-35000 et la résistance est placée près de 36000-36200. L’indice est dans un mode correctif et semble être dans les mêmes lignes pour la semaine prochaine également.

Infosys : ACHETER

Cible : Rs 1920 | Stop Loss Rs 1770 | Retour 05,40%

INFOSYS se négociait dans une large fourchette de 1700 à 1760 au cours des deux derniers mois et a formé un motif rectangulaire sur la période quotidienne. Le 17 décembre, les prix ont été témoins d’une rupture d’un modèle rectangulaire à 1820 niveaux.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle quotidienne.

Tech Mahindra : ACHETER

Objectif : Rs 1725 | Stop Loss : Rs 1590 | Retour 05%

Les prix se négociaient dans une formation triangulaire ascendante au cours du dernier mois et demi et ont formé une résistance de ligne de tendance à 1625 niveaux.

Techm est sorti d’un modèle de canal à 1625 niveaux le 14 décembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier. L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur la période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) affiche près de 60 niveaux, ce qui indique que l’élan positif voudra continuer.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

