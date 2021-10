Achetez ces 2 actions pour plus de 10 % de gains ; Nifty peut tomber à 17750 s’il abandonne 18000

Si l’indice VIX continue de clôturer au-dessus des 15 niveaux, nous pourrions continuer à assister à de la volatilité au cours des prochaines séances de bourse.

Par Rohan Patil

Ce fut une semaine contrôlée par l’ours pour les bourses indiennes où les prix ont clôturé en rouge pendant quatre jours consécutifs et ont perdu près de 500 points après avoir enregistré un sommet à vie de 18604,45 le 19 octobre. plus haut haut haut bas formation sur les cartes. L’indice a pu clôturer au-dessus de la bande inférieure du modèle et la ligne de tendance inclinée vers le haut agit comme un point d’ancrage pour les prix.

Si nous traçons une ligne de tendance à la hausse à partir du plus bas de 15513 le 28 juillet et la connectons au plus bas du 1er octobre qui est 17452, alors le prochain support des prix est placé à 18000 niveaux qui est le prochain point du support de la ligne de tendance. Et la bande inférieure de la ligne de tendance est également prise en charge par une moyenne mobile exponentielle de 21 jours sur la période quotidienne.

L’indice de référence a formé un motif de bougie de couverture de nuage sombre baissier et dérive de plus d’un pour cent sur la base de la clôture hebdomadaire. L’oscillateur de momentum RSI (14) a montré une divergence négative à des niveaux de surachat où les prix ont atteint un nouveau sommet mais l’oscillateur n’a pas réussi à le faire près de 75 niveaux sur l’intervalle hebdomadaire.

L’indice INDIA VIX a connu une cassure d’une ligne de tendance horizontale de plus faible degré au-dessus de 16 niveaux et fait face à une forte résistance près de sa moyenne mobile exponentielle de 200 semaines. Si l’indice VIX continue de clôturer au-dessus des 15 niveaux, nous pourrions continuer à assister à de la volatilité au cours des prochaines séances de bourse.

Alors que les prix ont pris un support près de la bande inférieure de la configuration qui se situe près des niveaux 18050 -18000. Si l’indice passe en dessous de 18000 niveaux, la porte est ouverte pour 17750 niveaux. La résistance est fixée à près de 18500 niveaux si le prix franchit avec succès le niveau ci-dessus, alors un nouveau sommet sera en vue pour l’indice de référence.

BANQUE NIFTY

L’indice bancaire s’est négocié avec un biais haussier et a surperformé l’indice de référence et a donné un rendement de deux et demi pour cent sur le graphique hebdomadaire. Bank Nifty a donné une cassure du motif fanion sur le graphique journalier.

Les prix ont donné une cassure en triangle ascendant sur le graphique hebdomadaire et continuent de s’échanger à la hausse après la cassure. L’oscillateur Momentum RSI (14) se maintient également au-dessus de 70 niveaux avec un croisement haussier indiquant une forte dynamique haussière. Actuellement, l’indice bancaire se négocie au-dessus de son indicateur parabolique SAR sur le graphique hebdomadaire qui se situe près des niveaux 37750.

L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne de polarité et lit en continu au-dessus de 9 lignes de signal de période.

L’indice bancaire a donné un rendement de près de 10 pour cent depuis le 1er octobre, ce qui indique une forte surperformance de l’indice bancaire. La résistance majeure est placée près des 41200 niveaux et à la baisse ; si les prix tombent en dessous de 39800, nous pouvons tester les niveaux 39000.

Arrêt des acheteurs : ACHETER

CMP : Rs 323 | Objectif Rs 356 | Stop Loss Rs 303

Retour 10%

L’action sur la période hebdomadaire forme un modèle de prix plus élevé plus haut plus bas depuis les plus bas de mars 2020 et a donné une cassure en triangle ascendant avec des volumes en hausse.

L’action s’est négociée à plus de 70 points pendant près de 18 mois et a connu une forte cassure qui a forcé les prix à clôturer au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 100 semaines sur la période hebdomadaire.

Sur le front de l’indicateur, le RSI (14) clôturé au-dessus de 70 niveaux indique une forte dynamique à la hausse avec un croisement positif. La baisse de la séance de bourse de vendredi peut être utilisée comme de nouvelles opportunités d’achat.

Pipes Apollo : ACHETER

CMP : Rs 1859.60 | Objectif Rs 2110 | Arrêter la perte Rs 1765

Retour 13%

L’action se négocie dans une formation plus élevée plus élevée plus bas sur la période quotidienne indique une tendance haussière progressive dans le compteur.

Les prix se négocient dans le modèle de canal haussier et la bande inférieure du modèle est soutenue par une moyenne mobile exponentielle de 21 jours.

Sur le front des indicateurs, l’oscillateur de dynamique RSI (14) oscille près de 60 niveaux et a trouvé un support près de ses zones de support précédentes. La récente baisse des prix peut être utilisée comme une nouvelle opportunité d’achat au comptoir.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.

