Achetez ces 3 actions d’assurance pour des gains allant jusqu’à 46 % ; le secteur entre dans une ère de croissance sur plusieurs décennies

Le secteur indien de l’assurance est sur le point d’entrer dans une ère de croissance de plusieurs décennies, selon les analystes de la société de courtage et de recherche nationale Emkay Global. La société de courtage estime que la croissance devrait s’appuyer sur une progression économique et des changements démographiques favorables dans un contexte d’écart de protection contre la mortalité très élevé et croissant. Cela devrait profiter aux acteurs de l’assurance cotés qui pourraient gagner jusqu’à 46%. « À notre avis, la formidable combinaison de la portée de la marque et de la distribution, associée à des innovations dans les offres, devrait aider les grands acteurs privés à continuer de gagner des parts de marché avec une meilleure rentabilité à mesure que les avantages de l’évolution de la gamme de produits et du levier d’exploitation se font sentir », a déclaré Emkay Global. .

Actions à acheter

SBI Vie : Acheter

Objectif de prix : Rs 1 670

SBI Life est le premier choix du secteur, considéré comme l’artiste cohérent le plus sous-estimé. « Nous estimons que SBI Life atteindra un TCAC VNB de 31 % au cours des trois prochaines années, grâce à une croissance de l’APE d’environ 23 % et à une expansion progressive de la marge alors que les changements favorables de la gamme de produits et du levier d’exploitation continuent de se produire », a déclaré Emkay Global. Jusqu’à présent cette année, l’action a grimpé de 27,43 % pour se négocier désormais à 1 141 roupies pièce. Pour faire évoluer le prix cible de Rs 1 670 par action, le titre devra s’apprécier de 46% par rapport aux niveaux actuels.

Assurance-vie HDFC : Acheter

Objectif de prix : Rs 880

HDFC Life devrait générer un TCAC VNB de 25 % au cours des trois prochaines années, grâce à la combinaison d’une croissance d’environ 20 % de l’APE et d’une amélioration soutenue de la marge sur le levier d’exploitation et de changements favorables dans la gamme de produits. « À l’avenir, nous pensons que la croissance de l’APE sera tirée par une augmentation progressive du nombre de polices, des augmentations soutenues de la taille des billets et, en outre, une meilleure utilisation du crédit de détail dans le système financier (chez ses banques partenaires et les NBFC) pour ramener la croissance de la durée de vie du crédit. segment », a déclaré la société de courtage. Actuellement, l’action se négocie à Rs 702 par action, en hausse de seulement 3,5% depuis janvier de cette année. Le prix cible de HDFC Life implique un rallye à la hausse de 25%.

Max Services Financiers : Acheter

Objectif de cours : Rs 1 230

« Notre TP Dec-22E pour Max Financial est de 1 230 Rs par action, sur la base de sa participation de 80 % dans Max Life (en supposant qu’Axis Bank augmentera sa participation à environ 20 %), étant évalué à l’aide de la méthode de la valeur d’évaluation, puis ajusté pour la société de portefeuille. dépenses », ont déclaré les analystes d’Emkay Global. La société de courtage a ajouté que, bien que la structure dirigée par la société holding et les problèmes non opérationnels aient affecté les actions de Max Financial dans le passé, le scellement de la propriété d’Axis Bank dans Max Life fournira le confort indispensable sur la longévité de la distribution. Pour que l’action atteigne le prix cible, le script devrait bondir de 25%.

