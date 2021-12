Achetez ces 4 actions pour des gains tandis que Sensex, Nifty peut prolonger les pertes ; texture du marché extrêmement volatile

Peut s’attendre à un autre rallye de retrait jusqu’à 17175-17225/57600-57800. (Photo : REUTERS)

Par Shrikant Chouhan

Le Nifty termine en baisse de 71 points tandis que le Sensex en baisse de 195 points, les actions des métaux, de l’énergie et de l’automobile ont enregistré des bénéfices importants à des niveaux plus élevés. Mardi, après une ouverture positive, l’indice a rapidement dépassé le plus haut d’hier et a grimpé de plus de 200/900 points, mais une fois de plus, les ours ont pris la charge à des niveaux plus élevés et en raison de la réservation de bénéfices à des niveaux plus élevés, l’indice a fortement corrigé. Le chouette a corrigé plus de 375/1300 points par rapport au plus haut niveau de la journée. Après une séance de bourse volatile, il a finalement clôturé sous la barre des 17000/57150, ce qui est globalement négatif pour le marché.

Techniquement, l’indice a formé une forte formation de renversement avec une bougie baissière qui indique une nouvelle faiblesse par rapport aux niveaux actuels. L’indice a également maintenu une formation supérieure inférieure qui soutient également la faiblesse à court terme. Pour les day traders, maintenant 17000/57150 et 17050/57300 seraient le niveau de résistance clé, au-dessus du même, nous pouvons nous attendre à un autre rallye de repli jusqu’à 17175-17225/57600-57800 sur le revers, tant que l’indice est s’échangeant en dessous de 17000/57150, l’indice pourrait continuer sa faible formation jusqu’à 16900-16800/56800-56500. La texture du marché est extrêmement volatile, c’est pourquoi un trading basé sur le niveau avec des stop loss stricts serait l’approche idéale pour les traders.

BATA INDE : ACHETER

CMP : Rs 1 911 | CIBLE Rs 2000

SL : Rs 1870

Sur une période plus large, l’action avait connu une forte tendance haussière, cependant, la récente correction des prix de sa zone d’approvisionnement a plongé le contre-pied de son importante zone de support, par conséquent, nous nous attendons à une reprise dans les prochaines sessions.

TECH MAHINDRA : ACHETER

CMP Rs 1550,95 | CIBLE : Rs 1630

SL: Rs 1520

L’action a connu une baisse progressive par rapport à son plus haut historique de 1625, cependant, la baisse semble être limitée et la récente formation de cassures de canaux en pente ainsi que l’augmentation de l’activité en volume suggèrent une tendance haussière à reprendre par rapport aux niveaux actuels.

M&M : ACHETER

CMP : Rs 835 | CIBLE Rs 880

SL : 815 Rs

Après avoir atteint les sommets de 979, le compteur a connu une baisse verticale à la baisse et se trouve en territoire de survente. séances.

CIPLA : ACHETER

CMP : Rs 973,2 | CIBLE Rs 1020

SL : Rs 950

Après une longue consolidation, le compteur a donné une forte cassure et se négocie dans une fourchette après la cassure, les graphiques intrajournaliers suggèrent une nouvelle hausse par rapport aux niveaux actuels pour la poursuite de la tendance haussière. Le récent mouvement de cassure pourrait être le début d’une nouvelle tendance haussière dans le compteur.

(Shrikant Chouhan est responsable de la recherche sur les actions (vente au détail) chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

