Achetez ces deux actions pour des gains à court terme alors que Nifty combat une zone de résistance cruciale près de 14900

Le schéma graphique à court terme indique une faiblesse intrajournalière mineure ou un mouvement de consolidation autour de 14 880 niveaux avant de montrer une cassure à la hausse durable à court terme. (Image: REUTERS)

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré un mouvement de consolidation mardi, Nifty a été témoin d’une remontée durable mercredi et a clôturé la journée en hausse de 135 points. Un mouvement ascendant durable a émergé sur le marché jusqu’à l’après-midi, avant de montrer un autre cycle de mouvement de consolidation aux plus hauts. Une longue bougie positive s’est formée mercredi sur le graphique journalier avec une ombre supérieure inférieure et mineure. Techniquement, ce schéma indique un rebond haussier du marché après une session de forte faiblesse lundi. La résistance cruciale des frais généraux de 14 880 niveaux (résistance selon le changement de polarité) est entrée en scène mercredi, alors que Nifty a retesté l’obstacle en formant le plus haut d’une journée de 14 879, avant de montrer une faiblesse mineure des sommets.

Auparavant, à trois reprises, le Nifty a été témoin d’un net retournement à la baisse de près de cette zone de résistance (14 880) lors des sessions suivantes, après avoir fermé au bord de cette zone lors des sessions précédentes. Le Nifty a de nouveau fermé au bord de cet obstacle mercredi (a atteint un sommet de 14 879) et il y a des chances de retournement à la baisse de Nifty depuis les sommets, comme cela s’est produit dans le passé. Mais un mouvement durable au-dessus de 14 900 niveaux pourrait remettre en marche une forte dynamique haussière. La formation d’un mouvement de gamme plus large avec un jour de baisses juste en dessous de l’obstacle et une formation de creux plus élevés constants dans les trois dernières bougies quotidiennes pourraient signaler une vision optimiste du marché à court terme.

La tendance à court terme de Nifty est positive avec une action liée à la plage. Le marché est maintenant placé à proximité du «make or break» – une zone cruciale de 14 900 niveaux. Le schéma graphique à court terme indique une faiblesse intrajournalière mineure ou un mouvement de consolidation autour de 14 880 niveaux avant de montrer une cassure à la hausse durable à court terme. Le support immédiat est placé à 14 730.

Choix d’actions:

Acheter KOLTEPATIL (CMP Rs 243)

Le graphique chronologique hebdomadaire de cette action immobilière – Kolte Patil Developers Ltd indique un rebond à la hausse durable, qui a commencé à partir de la semaine dernière. Après avoir montré une fausse cassure à la baisse de la fourchette hebdomadaire inférieure à Rs 240 à la mi-mars, le cours de l’action a connu un rebond à la hausse durable au cours des deux prochaines semaines. Cette fausse cassure à la baisse pourrait signifier des chances de hausse à court terme. Le plus grand degré de sommets et de fonds plus élevés est intact et le récent creux de Rs 212 à la mi-mars pourrait être considéré comme un nouveau bas plus élevé de la séquence. Le RSI de la période hebdomadaire 14 tente de passer au-dessus de 60. Cela pourrait signifier un renforcement supplémentaire de l’élan à la hausse du cours de l’action.

L’achat peut être lancé en KOLTEPATIL à CMP de Rs 243, ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 232, attendre l’objectif à la hausse de Rs 268 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 225.

Acheter UNIONBANK (CMP Rs 36.85)

La forte tendance à la baisse de cette action bancaire PSU (Union Bank) semble être terminée, le cours de l’action ayant connu un rebond durable à la hausse au cours des dernières sessions. Le cours de l’action a connu un rebond à la hausse près de la zone de support cruciale de l’EMA hebdomadaire de 10 et 20 périodes et du support de la ligne de tendance selon le concept de changement de polarité autour des niveaux de Rs 34-35.

Nous observons une formation de fonds plus élevés sur le graphique hebdomadaire et le récent swing bas de Rs 33,30 à la mi-mars pourrait être considéré comme un nouveau bas plus élevé de la séquence. On peut donc s’attendre à une hausse supplémentaire à court terme. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre une indication positive et le volume a commencé à augmenter avec la hausse du prix de l’action.

L’achat peut être lancé dans UNIONBANK à CMP de Rs 36,85, ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 35, attendre l’objectif à la hausse de Rs 40,50 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 33,75.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.