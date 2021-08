Achetez ces deux actions pour des gains à court terme alors que Nifty se dirige vers 16 500

Nifty selon les graphiques à long terme est fortement en hausse et une forte cassure à la hausse selon le graphique de la période hebdomadaire est visible.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré une cassure haussière massive de la fourchette à 15960 niveaux mardi, Nifty est passé à un mouvement de suivi mercredi et a clôturé la journée en hausse de 128 points. Après s’être ouvert sur un écart haussier de 65 points, Nifty est passé à un nouveau mouvement haussier au début et au milieu de la séance. Un nouveau sommet historique a été enregistré à 16290 niveaux et s’est ensuite déplacé dans un mouvement de gamme avec une réservation de bénéfices mineure par rapport aux sommets.

Une bougie positive raisonnable s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure mineure, ce qui indique un mouvement haussier de suivi sur le marché. Cette configuration confirme une cassure haussière valide du range de mardi. L’écart haussier des deux dernières sessions est toujours intact et la formation d’une ombre supérieure mineure dans la bougie haussière de mercredi signale des chances de réservation de bénéfices mineurs par rapport aux plus hauts. Bien que Nifty ait atteint de nouveaux sommets historiques, la largeur globale du marché était négative mercredi et les grands indices boursiers comme les moyennes et petites capitalisations de la bourse NSE ont chuté de 1,19 % et 1,09 % respectivement.

Nifty selon les graphiques à long terme est fortement en hausse et une forte cassure à la hausse selon le graphique de la période hebdomadaire est visible. Par conséquent, toute réservation de profit à partir des sommets pourrait être une opportunité d’achat en cas de creux.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être haussière et la forte cassure haussière s’est confirmée. Après avoir fortement augmenté au cours des 2 dernières séances et la faible ampleur du marché, le marché devrait générer des bénéfices par rapport aux sommets des 1 à 2 prochaines séances. Toute baisse jusqu’à 16K sera une opportunité d’achat sur baisse. Notre objectif haussier initial de 16300 a presque été atteint (un sommet de 16290 a été atteint mercredi). Les prochains niveaux haussiers à surveiller autour de 16 500 au cours de la prochaine semaine.

Choix d’actions :

Acheter HEG LTD– (CMP Rs 2371)

Le cours de l’action selon le graphique de la période hebdomadaire indique une action liée à une fourchette plus large au cours des derniers mois. Le cours de l’action tente actuellement de dépasser la résistance intermédiaire de la ligne de tendance descendante d’une fourchette plus large aux niveaux de Rs 2370-2380.

Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait ouvrir une forte hausse du sous-jacent à court terme. Le RSI de la période hebdomadaire de 14 a dépassé les 60 niveaux, ce qui indique un renforcement de la dynamique haussière du cours de l’action.

L’achat peut être initié dans HEG Ltd au CMP (2371), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 2265, attendez l’objectif à la hausse de Rs 2605 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 2205.

Acheter CAN FIN HOMES LTD – (CMP Rs 564)

Le cours de l’action (CANFINHOME) indique un fort rebond haussier cette semaine. Nous observons une formation de modèle de type triangle sur le graphique hebdomadaire et le cours de l’action tente maintenant d’organiser une cassure à la hausse du modèle à des niveaux de Rs 575. Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de Rs 575 pourrait être considéré comme une cassure décisive à la hausse du modèle et on peut s’attendre à plus de hausse à court terme. Le RSI et le DMI/ADX de la période hebdomadaire 14 signalent un nouveau renforcement de la dynamique haussière du cours de l’action.

L’achat peut être initié dans CANFINHOME au CMP (564), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 540, attendez l’objectif à la hausse de Rs 625 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 525.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

