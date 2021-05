Achetez ces deux actions pour des gains à court terme alors que Nifty se rapproche de nouveaux sommets historiques

Le marché est placé au moment crucial de la résistance des frais généraux autour de 15350-15450 niveaux. (Image: REUTERS)

Par Nagaraj Shetti

La dynamique haussière s’est poursuivie sur le marché avec une action liée à la fourchette mercredi et Nifty a clôturé la journée en hausse de 93 points. Une bougie positive raisonnable a été formée avec une ombre inférieure mineure, ce qui indique un retour des taureaux après une faiblesse des niveaux plus élevés de mardi.

Nifty est maintenant placé dans la zone de résistance d’environ 15350-15450 niveaux (hauts oscillants précédents du 21 février au 21 mars) et auparavant, le marché a enregistré de fortes réservations de bénéfices par rapport aux sommets du passé. Nifty ne montrant aucun renversement brutal par rapport aux sommets jusqu’à présent pourrait être une indication positive. Tant que cette force de tendance haussière se poursuivra pour les 1-2 prochaines sessions, on peut s’attendre à une cassure haussière décisive de l’obstacle à 15450 niveaux.

Le nouveau plus haut de mercredi à 15319 pourrait ouvrir des chances pour une nouvelle formation supérieure plus élevée (selon la séquence haussière de hauts et de bas plus élevés sur le graphique journalier). Mais, nous avons besoin de confirmation par la faiblesse des sommets pour appeler cela un modèle d’inversion négatif.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être positive au milieu des mouvements de distance. Maintenant, le marché est placé au moment crucial de la résistance des frais généraux autour de 15350-15450 niveaux. Si Nifty maintient autour de vous des sommets pour les deux prochaines sessions, alors cela pourrait ouvrir des portes pour un objectif supérieur de 15800 niveaux. Toute réservation de profit à partir des obstacles pourrait être une opportunité d’achat sur des baisses à court terme. Un soutien immédiat est placé aux niveaux 15200-15150.

Choix d’actions:

Achetez Bombay Burmah Trading Corpn. Ltd- (CMP Rs 1334.20)

Après avoir montré un mouvement de consolidation au cours des dernières semaines, le prix de l’action a fortement augmenté cette semaine jusqu’à présent, selon le graphique hebdomadaire. Nous observons une cassure à la hausse durable de la résistance de la ligne de tendance baissière sur plusieurs mois autour de Rs 1260 cette semaine et le cours de l’action se négocie à la hausse. Par conséquent, on peut s’attendre à une poursuite de la forte tendance à la hausse du cours des actions à court terme. Le RSI hebdomadaire de la période 14 est proche de son obstacle supérieur de 60. Son mouvement durable au-dessus de 60 pourrait signifier un renforcement supplémentaire de l’élan à la hausse du cours de l’action.

L’achat peut être initié dans BBTC à CMP (1334,20), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 1285, attendez l’objectif de hausse de Rs 1475 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 1250.

Acheter Jyothy Labs Ltd – (CMP Rs 157.10)

Après avoir montré une consolidation au cours des dernières semaines, le cours de l’action (Jyothy Lab) a connu un rebond à la hausse durable cette semaine et se négocie à des plus hauts. Le prix de l’action forme actuellement un modèle de type triangle et progresse vers l’extrémité supérieure d’un triangle à des niveaux de Rs 160. Selon ce schéma, on peut s’attendre à une cassure haussière décisive d’un triangle à court terme, ce qui pourrait ouvrir davantage le cours des actions à venir. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre une indication positive et le volume a commencé à augmenter lors de la hausse du cours de l’action.

L’achat peut être lancé dans Jyothy Labs Ltd à CMP (157,10), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 150, attendre l’objectif à la hausse de Rs 173 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 146.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

