Achetez ces deux actions pour des gains à court terme ; Attendez-vous à un rebond à la hausse dans Nifty, cible à 16 900

Toute baisse à partir d’ici jusqu’au support de 16400 (EMA (20 jours sur un graphique journalier) pourrait être une opportunité d’achat en cas de baisse à court terme.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir affiché un mouvement haussier durable au cours des dernières séances, Nifty a enregistré des bénéfices depuis les nouveaux sommets de 16701 niveaux mercredi et a clôturé la journée en baisse de 45 points. Après avoir ouvert sur un écart à la hausse de 77 points, Nifty a tenté de remonter en début de séance. La réservation nette de bénéfices intrajournaliers a atteint un sommet journalier de 16700 niveaux et la faiblesse s’est poursuivie jusqu’au milieu et à la fin. Une longue bougie négative s’est formée sur le graphique journalier après une ouverture à la hausse, ce qui indique la formation d’un modèle de bougie de type contre-attaque baissière. Cette action du marché suggère une consolidation supplémentaire ou une correction à la baisse mineure à venir.

Auparavant, nous observions une correction à la baisse jusqu’à 2-3 séances lors d’un mouvement à plus large plage et récemment la consolidation avec un mouvement à plage étroite. La tendance haussière sous-jacente de Nifty selon une période de temps plus petite et plus longue est intacte et la configuration de mercredi ne montre aucun signal alarmant en ce qui concerne une configuration d’inversion supérieure. Cependant, il existe une possibilité de consolidation supplémentaire ou de faiblesse mineure dans une fourchette à court terme.

Le marché semble avoir commencé à se fatiguer aux nouveaux sommets de 16700. Mais, il n’y a aucune indication d’un modèle d’inversion se déroulant aux niveaux plus élevés. Toute baisse à partir d’ici jusqu’au support de 16400 (EMA (20 jours sur un graphique journalier) pourrait être une opportunité d’achat en cas de baisse à court terme. Nous nous attendons à un rebond haussier par rapport aux plus bas au cours des prochaines séances. L’objectif à la hausse pour Nifty reste à 16900 niveaux.

Choix d’actions :

Acheter la raffinerie et la pétrochimie de Mangalore – (CMP Rs 45.20)

La forte tendance à la baisse des deux derniers mois semble être terminée, car ce stock de raffinerie de pétrole (MRPL) a commencé à afficher un rebond durable à la hausse par rapport aux creux. Nous avons observé la formation d’un modèle de bougie de type marteau haussier la semaine dernière (selon le graphique hebdomadaire) et un mouvement haussier décent jusqu’à présent cette semaine par rapport aux plus bas. Cette configuration indique un renversement crucial au plus bas de Rs 39,75 la semaine dernière. Le cours de l’action a également rebondi depuis le support initial de la ligne de tendance haussière aux niveaux de Rs 42. Les modèles RSI hebdomadaires de 14 périodes et DMI/ADX hebdomadaires signalent une hausse du cours de l’action à venir.

On peut chercher à acheter MRPL au CMP (Rs 45,20), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 43 et attendre l’objectif à la hausse de Rs 50,50 au cours des 3-4 prochaines semaines. Placez un stop loss de Rs 41,50.

Acheter Happiest Minds Technologies Ltd – (CMP Rs 1432)

Le graphique hebdomadaire de cette action indique une tendance haussière sur plusieurs mois au cours des derniers mois. Le cours de l’action a connu une hausse selon la séquence positive de hauts et de bas plus élevés. La formation de fond plus élevée était limitée à un mouvement de distance dans la plupart des cas. Après avoir montré un mouvement de fourchette similaire au cours du dernier mois, le cours de l’action est maintenant placé pour montrer une cassure à la hausse de la fourchette aux niveaux de Rs 1460. La configuration de l’ADX/DMI quotidien et du RSI à 14 périodes indique un renforcement de la dynamique haussière pour le cours des actions à venir.

L’achat peut être initié dans Happiest Minds Technologies Ltd au CMP (1432), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 1370, attendez l’objectif à la hausse de Rs 1580 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stop loss de Rs 1330.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.