Achetez ces deux actions pour des gains à court terme car la tendance haussière intermédiaire de Nifty reste intacte

Alors que le Nifty a corrigé du sommet de 15 044, l’indice continue de se maintenir au-dessus d’une ligne de tendance haussière qui a maintenu les creux importants des derniers mois. Cela implique que l’indice reste dans une tendance haussière intermédiaire. Avec le fort rebond observé mercredi, les traders devront regarder si le Nifty peut maintenant se maintenir au-dessus des supports cruciaux de 14 506-14 461 à très court terme. D’autres avantages sont probables une fois que les résistances immédiates de 14 723 seront éliminées.

Acheter des produits pharmaceutiques Torrent

Après avoir corrigé d’un sommet de Rs 3031 touché en août 2020, Torrent Pharma a trouvé un support autour des niveaux de Rs 2311 en mars 2021. Ces niveaux coïncident également à peu près avec les creux précédents du stock testé en juillet 2020, ce qui implique que les niveaux de Rs 2311 est un domaine de soutien solide.

Mercredi, le titre a grimpé intelligemment et dans le processus a sorti ses récents sommets grâce à des volumes supérieurs à la moyenne. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière.

Les indicateurs techniques donnent également des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus du SMA à 50 jours et que les indicateurs de momentum à court terme comme le RSI à 14 jours ont également rebondi à partir de niveaux inférieurs et sont maintenant en mode ascendant et non surachat.

Les configurations techniques à moyen et long terme semblant positives, nous pensons que l’action a le potentiel d’augmenter dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux de Rs 2600-2640. CMP est Rs 2627,35. Le stop-loss est à Rs 2500 tandis que les objectifs sont à Rs 2890.

Acheter Shipping Corporation of India

SCI a récemment corrigé d’un sommet de Rs 134,65 testé début mars 2021. L’action a trouvé un support aux niveaux de Rs 97 avant de rebondir au cours des deux dernières semaines et de se consolider dans une fourchette.

Mercredi, le titre est sorti d’une fourchette étroite en raison de volumes supérieurs à la moyenne. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus du SMA à 20 jours. Les lectures de momentum à court terme comme le RSI à 14 jours sont également en mode ascendant et non surachetées.

Les configurations techniques à court terme et intermédiaires semblant attrayantes, nous prévoyons que l’action augmentera progressivement dans les semaines à venir. Nous recommandons donc un achat entre les niveaux de Rs 114-118. CMP est de 116,8 Rs. Le stop-loss est à Rs 108 tandis que les objectifs sont à Rs 138.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé senior chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l'auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d'investir.)

