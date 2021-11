Achetez ces deux actions pour des gains à court terme car Nifty forme une petite bougie positive sur le graphique journalier

L’action liée au range s’est poursuivie sur le marché mercredi

Par Nagaraj Shetti

L’action liée à la fourchette s’est poursuivie sur le marché mercredi et le Nifty 50 a clôturé la journée en baisse de 27 points au milieu d’un mouvement lié à la fourchette. Après avoir ouvert en baisse mercredi, le marché a glissé dans une nouvelle faiblesse peu après l’ouverture. Il s’est ensuite transformé en une reprise progressive à la hausse pendant la majeure partie de la session. La reprise haussière s’est accentuée dans l’après-midi jusqu’à la fin, mais le marché n’a pas réussi à clôturer aux plus hauts. Une petite bougie positive s’est formée sur le graphique journalier avec des ombres supérieures et inférieures mineures.

Techniquement, cette action pourrait indiquer la formation d’un modèle de bougie de type vague élevée. Cela signale également un état d’esprit confus parmi les acteurs du marché. Normalement, de telles formations de vagues élevées après un mouvement ascendant ou descendant raisonnable signalent une probabilité d’inversion. Ayant formé ce modèle dans un mouvement de plage, la valeur prédictive pourrait être inférieure.

Conclusion: La tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée par une fourchette avec un faible biais. Tant que le support inférieur de 17900-17850 est protégé, il existe une possibilité d’un autre rebond haussier vers 18150 à court terme. Un mouvement décisif en dessous du support devrait entraîner Nifty à 17600 niveaux à court terme.

Choix d’actions :

1. Acheter Hemisphere Properties India Ltd (CMP Rs 153,45)

Après avoir montré un mouvement lié à la fourchette au cours des dernières semaines, le cours de l’action est passé à un rebond haussier cette semaine jusqu’à présent. Le cours de l’action tente actuellement d’organiser une cassure à la hausse de la résistance de la ligne de tendance descendante aux niveaux de Rs 152. Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait avoir un impact positif important sur le cours des actions à venir. Le cours de l’action se négocie actuellement au-dessus de la moyenne mobile cruciale de 10w et 20week EMA autour des niveaux de Rs 139 et 141 respectivement. Nous observons une augmentation du volume pendant le mouvement haussier de mardi et le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre une indication positive. La configuration graphique globale de HEMIPROP indique une opportunité de trading longue. On peut chercher à créer des positions longues selon les niveaux mentionnés ci-dessus.

L’achat peut être initié au CMP (Rs 153,45), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 147, attendre l’objectif à la hausse de Rs 170 au cours des 3-4 prochaines semaines. Placez un stop loss de Rs 142.

2. Acheter Dishman Carbogen Amcis Ltd (CMP Rs 217.65)

La correction à la baisse des trois dernières semaines semble s’être achevée sur le cours de l’action (DCAL). Le cours de l’action a connu un rebond haussier depuis la semaine dernière à proximité des supports cruciaux de l’EMA 20w autour des niveaux de Rs 203. Nous observons une formation d’un plus grand degré de creux plus élevés selon le graphique hebdomadaire. Le récent creux de Rs 201,50 de la semaine dernière pourrait désormais être considéré comme un nouveau creux plus élevé de la séquence. Par conséquent, on peut s’attendre à une nouvelle hausse à court terme. La période hebdomadaire de 14 DMI a commencé à s’élargir avec une surperformance observée dans +DMI. L’ADX hebdomadaire a dépassé les 25 niveaux. Ces deux modèles DMI/ADX indiquent un nouveau renforcement de la dynamique haussière du cours des actions à venir. La configuration graphique globale de DCAL indique une opportunité de trading longue. On peut chercher à créer des positions longues selon les niveaux mentionnés ci-dessus.

On peut chercher à acheter du DCAL au CMP (Rs 217,65), en ajouter davantage sur les baisses jusqu’à Rs 208,50 et attendre l’objectif à la hausse de Rs 242 au cours des 3 à 4 prochaines semaines. Placez un stop loss de Rs 202.

(Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

