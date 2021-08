Achetez ces deux actions pour des gains à court terme ; Nifty consolide après une cassure au-dessus de 16 000

Étant donné que le Nifty est sorti d’une fourchette de 500 points la semaine dernière, les implications cibles à la hausse pour les semaines à venir sont de 16500.

Par Subash Gangadharan

Le Nifty continue de se consolider dans une fourchette au cours des dernières séances après être sorti de la fourchette de négociation 15451-15962 la semaine dernière. Sur le graphique journalier, le Nifty continue de se maintenir au-dessus d’une ligne de tendance haussière qui a maintenu les plus bas importants des derniers mois. L’indice continue également de se négocier au-dessus de la SMA à 20 et 50 jours.

Étant donné que le Nifty est sorti d’une fourchette de 500 points la semaine dernière, les implications de l’objectif à la hausse pour les semaines à venir sont à 16500. Les niveaux d’inversion de tendance à court terme sont à 16105.

Les choix ci-dessous sont pour les prochaines 15-26 sessions de trading

Acheter des produits chimiques Tata

Tata Chemicals a montré une force relative cette semaine. Alors que l’indice Nifty a légèrement progressé, ce titre a bondi de 4,4%. Dans le processus, le titre a également clôturé à un nouveau sommet de la vie, poursuivant ainsi sa tendance haussière intermédiaire.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus d’une pente ascendante SMA de 20 semaines et 50 semaines. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont rebondi et sont maintenant en mode haussier, ce qui augure bien de la poursuite de la tendance haussière.

La configuration technique intermédiaire semblant trop positive, nous pensons que l’action a le potentiel de progresser vers de nouveaux sommets dans la vie dans les semaines à venir et nous recommandons donc un achat entre les niveaux 858-862. Le CMP est de 860. Le stop loss est à 800 tandis que les objectifs sont à 980.

Acheter Vedanta

Vedanta est sorti mercredi d’une fourchette de négociation de 7 jours grâce à des volumes supérieurs à la moyenne. Dans le processus, le titre a également clôturé à un sommet de 52 semaines.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus des SMA à 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens et hebdomadaires comme le RSI 14 jours et 14 semaines sont en mode haussier et ne sont pas extrêmement surachetés, ce qui est encourageant.

La configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de progresser dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 323-325. CMP est 324,45. Le stop-loss est à 300 alors que les objectifs sont à 375.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé principal chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

