Achetez ces deux actions pour des gains à court terme; Nifty en route pour tester bientôt des sommets à vie

La récente cassure au-dessus du sommet du swing de 15 044 indique que le Nifty semble prêt à progresser vers les sommets à vie de 15 432 dans les sessions à venir.

Par Subash Gangadharan

Sur le graphique journalier, le Nifty continue de se maintenir au-dessus d’une ligne de tendance haussière qui a maintenu les creux importants des derniers mois. Cela implique que l’indice reste dans une tendance haussière intermédiaire. Le Nifty a également récemment atteint des fonds plus élevés à 14 416 et 14 591 et continue de s’échanger au-dessus du SMA de 20 et 50 jours, ce qui témoigne d’une tendance haussière supplémentaire.

La récente cassure au-dessus du sommet du swing de 15 044 indique que le Nifty semble prêt à progresser vers les sommets à vie de 15 432 dans les sessions à venir. Nos paris haussiers sont annulés si le Nifty passe sous les plus bas de 14 826.

Les choix ci-dessous sont pour les 15-26 prochaines sessions de trading

Acheter Bosch

Après avoir corrigé d’un sommet de 16830 touché en février 2021, Bosch a trouvé un support autour des niveaux de 13225 en mai 2021. Ces niveaux coïncident également à peu près avec le SMA de 50 semaines indiquant que le stock a trouvé un support sain. Le stock a maintenant augmenté régulièrement au cours des dernières semaines et fait des fonds plus élevés dans le processus. Mardi, le titre a franchi le record précédent de 14388, indiquant que les taureaux ont le dessus. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus de la SMA de 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum à court terme tels que le RSI à 14 jours ont également rebondi à partir de niveaux inférieurs et sont maintenant en mode ascendant et non surachat.

Les configurations techniques à moyen et long terme semblant trop positives, nous pensons que l’action a le potentiel d’augmenter dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 14400-14800. Le CMP est de 14695. Le stop-loss est à 13600 tandis que les objectifs sont à 16900.

Acheter NIACL

La NIACL a récemment corrigé d’un sommet de 197 testé en février 2021. Le stock a trouvé un support autour des 142 niveaux qui coïncide également à peu près avec un sommet intermédiaire précédent. Cela indique que le principe de changement de polarité est à l’œuvre car les résistances antérieures agissent désormais comme des supports.

Mercredi, le titre est sorti de la fourchette de négociation 150-158 en raison de volumes supérieurs à la moyenne. Cela augure bien pour la poursuite de la tendance haussière. Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs car l’action se négocie au-dessus du SMA de 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont rebondi par rapport aux niveaux de survente et sont maintenant en mode ascendant.

Les configurations techniques à moyen et long terme semblant positives, nous pensons que l’action a le potentiel d’augmenter dans les semaines à venir. Par conséquent, nous recommandons un achat entre les niveaux 163-167. CMP est 165,45. Le stop-loss est à 152 tandis que les cibles sont à 191.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé senior chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

