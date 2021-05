Achetez ces deux actions pour des gains à court terme pendant que Nifty continue son mouvement lié à la fourchette

Le statut le plus bas du marché est toujours vivant, jusqu’à ce que le Nifty se maintienne au-dessus de 14 416 niveaux.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré une belle reprise à la hausse intrajournalière par rapport aux plus bas de mardi, Nifty a poursuivi sa dynamique de vente mercredi dans un contexte de volatilité et a clôturé la journée en baisse de 154 points. La reprise à la hausse intrajournalière de la partie médiane n’a pas réussi à se maintenir et la faiblesse s’est intensifiée dans la dernière partie de la séance de mercredi. Nifty a finalement clôturé à la baisse avec une légère note de reprise à la hausse.

Une bougie négative raisonnable s’est formée mercredi avec une ombre inférieure mineure. Techniquement, ce modèle indique une faiblesse persistante du marché. L’optimisme créé après la reprise haussière de mardi a été annulé mercredi et Nifty a clôturé sous le plus bas de la bougie précédente à 14 771.

Le statut le plus bas du marché est toujours vivant, jusqu’à ce que le Nifty se maintienne au-dessus de 14 416 niveaux. Tant que cette zone est protégée dans les sessions à venir, les chances que Nifty affiche un rebond à la hausse par rapport aux plus bas sont plus élevées.

L’incapacité à se déplacer au-dessus du récent plus haut de balançoire de 15 044 (29 avril) récemment et l’échec de la cassure de la fourchette haussière (le 10 mai) pourraient apporter un peu plus de faiblesse sur le marché à court terme. Après avoir fait preuve de résilience lors de la séance précédente, les grands indices boursiers ont donné leurs gains intrajournaliers et ont glissé dans une légère faiblesse mercredi.

La tendance à court terme de Nifty semble s’être inversée dans un mouvement de portée plus large. Il y a une possibilité d’un peu plus de faiblesse dans les sessions à venir et nous prévoyons que le récent creux de 14 416 pourrait être protégé et que le marché pourrait rebondir par rapport aux plus bas à court terme. Le support immédiat est placé à 14 620.

Choix d’actions:

Acheter KNR Constructions Ltd- (CMP Rs 213.80)

Selon le tableau chronologique hebdomadaire de KNR Constructions Ltd, indiquer une tendance à la baisse progressive au cours des derniers mois jusqu’à la semaine dernière. Le cours de l’action a connu jusqu’à présent un rebond à la hausse durable et se négocie actuellement à la hausse. Cela signale la formation d’un drapeau haussier ou d’un modèle de type fanion. Par conséquent, une hausse durable au-dessus du point de cassure à la hausse des niveaux de Rs 214-215 pourrait ouvrir une forte tendance à la hausse du prix des actions à venir. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes est passé de près de 60 niveaux, ce qui indique un renforcement de l’élan à la hausse du cours de l’action.

L’achat peut être lancé dans KNRCON à CMP (213.80), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 204, attendez l’objectif à la hausse de Rs 235 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 199.

Acheter Aditya Birla Fashion and Retail Ltd – (CMP Rs 186)

La récente correction à la baisse de ce cours de l’action (ABFRL) semble s’être inversée, le cours de l’action ayant connu un fort rebond à la hausse cette semaine, après un mouvement de consolidation au cours des deux semaines précédentes. Nous observons des mouvements séquentiels haussiers comme des hauts et des bas plus élevés sur le graphique hebdomadaire. Le balancement récent de Rs 163,10 pourrait être considéré comme un nouveau bas supérieur de la séquence. Le volume et le RSI hebdomadaire de 14 périodes montrent une indication positive.

L’achat peut être lancé en ABFRL à CMP (186), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 179, attendre l’objectif à la hausse de Rs 205 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 175.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

