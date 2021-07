Achetez ces deux actions pour des gains à court terme pendant que Nifty navigue sur des eaux agitées

La tendance à court terme de Nifty continue d’être agitée avec un faible biais.

Par Nagaraj Shetti

La baisse avec une tendance agitée s’est poursuivie sur le marché pour la troisième séance consécutive mercredi et Nifty a clôturé la journée en baisse de 26 points. Après avoir ouvert sur une note positive, Nifty a tenté de remonter au début et au milieu de la session. La faiblesse intrajournalière s’est déclenchée au plus haut de 15839 dans l’après-midi et le marché a montré une faiblesse progressive par rapport aux plus hauts de la seconde moitié et a clôturé près des plus bas.

Une petite bougie négative s’est formée avec une ombre supérieure mineure. Ce modèle signale la poursuite d’une tendance faible au milieu d’une action liée à une fourchette sur le marché. La bougie négative de mercredi a chevauché la bougie négative similaire de la session précédente. Cette action n’a pas annulé la récente tendance haussière du marché et de tels mouvements de consolidation presque sans précédent pourraient éventuellement entraîner une cassure à la hausse de l’obstacle.

Après avoir montré de fortes baisses par rapport aux plus hauts historiques du passé, le Nifty témoin d’une action liée à une fourchette cette fois pourrait indiquer que le marché se prépare à un mouvement brusque de chaque côté. La configuration graphique globale signale une plus grande possibilité de hausse.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être agitée avec un faible biais. Le prochain support de l’EMA à 20 jours pourrait offrir une base à 15670 à court terme. L’action liée à la plage est susceptible de se poursuivre pour la prochaine session. La fourchette haute basse à court terme à surveiller aux niveaux 16650-16850.

Choix d’actions :

Acheter Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd- (CMP Rs 83.70)

Le stock d’engrais (RCF) est dans une action liée à la plage depuis les 6 dernières semaines, avant de montrer un rebond haussier cette semaine. Le cours de l’action est actuellement en hausse et devrait entraîner une cassure à la hausse de la ligne de tendance descendante, qui se situe aux niveaux de Rs 85-86 à court terme. Par conséquent, un mouvement haussier durable au-dessus de cette zone pourrait ouvrir une forte tendance haussière à court terme. Sur le graphique hebdomadaire, le cours de l’action se maintient au-dessus du support immédiat de l’EMA hebdomadaire de 10 périodes aux niveaux de Rs 81. Le RSI de la période hebdomadaire de 14 montre une indication positive.

L’achat peut être initié dans RCF au CMP (83,70), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 80, attendez l’objectif à la hausse de Rs 93 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 77,50.

Acheter General Insurance Corporation of India – (CMP Rs 208.20)

Après avoir montré une action liée à une fourchette au cours du dernier mois, le cours de l’action est passé à un rebond raisonnable cette semaine jusqu’à présent. Actuellement, le cours de l’action tente d’organiser une cassure à la hausse de la fourchette aux niveaux de Rs 212. Le support hebdomadaire immédiat de l’EMA sur 10 périodes se maintient et se traduit par un rebond haussier décent du cours de l’action à des niveaux de Rs 200. Le volume et le RSI hebdomadaire montrent une indication positive.

L’achat peut être initié dans GICRE au CMP (208,20), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 200, attendez l’objectif à la hausse de Rs 230 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 194.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

