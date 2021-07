Achetez ces deux actions pour des gains à court terme tandis que Nifty continue de faire face à une résistance à 15 900

Nifty a continué à faire face à une résistance proche de 15 900 niveaux.

Par Nagaraj Shetti

Le mouvement haussier avec une action liée au range s’est poursuivi sur le marché mercredi et Nifty a clôturé la journée en hausse de 41 points. Après avoir ouvert sur une note faible, le Nifty a glissé dans la faiblesse en début de séance. Une reprise durable à la hausse a émergé du plus bas de la journée de 15 764 dans la partie début-milieu et le marché a montré un mouvement intrajournalier dans l’après-midi jusqu’à la fin de la session.

Une longue bougie raisonnable s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre inférieure mineure. Ce signal d’action limite l’action sur le marché avec une opportunité d’achat en cas de baisse. Le Nifty s’approche d’une résistance aérienne cruciale de 15 900 niveaux et a atteint un sommet de 15 877 mercredi. Comme cela s’est produit les quelques occasions précédentes, le manque de force aux sommets émerge sur le marché près de la résistance aérienne cruciale.

Par conséquent, bien que le marché augmente au cours des 1-2 prochaines sessions, la forte cassure haussière de 15 915 n’est pas attendue et il existe une plus grande possibilité de reprise de la prochaine série de corrections à la baisse à partir des niveaux plus élevés. Bien que Nifty ait augmenté mercredi, l’étendue globale du marché n’était pas impressionnante.

La tendance à court terme de Nifty continue d’être positive. Mais, le manque de force de la dynamique haussière exclut toute cassure haussière décisive de 15 900 niveaux. Il est possible qu’une faiblesse mineure émerge à nouveau des sommets au cours des 1-2 prochaines séances. Le support immédiat est placé à 15 750.

Choix d’actions :

Acheter Minda Corporation Ltd- (CMP Rs 135,90)

Après avoir montré un mouvement de consolidation plus important au cours du dernier mois, le cours de l’action a connu un rebond haussier jusqu’à présent cette semaine. Nous observons une cassure à la hausse du mouvement de range aux niveaux de Rs 133 et le cours de l’action se négocie maintenant légèrement plus bas sur le graphique journalier. La séquence positive de degré plus élevé, comme les hauts et les bas plus élevés, est intacte et le cours de l’action se dirige maintenant vers le nouveau sommet plus élevé. Le volume hebdomadaire et le RSI montrent une indication positive.

L’achat peut être initié dans MINDACORP au CMP (Rs 135,90), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 131, attendre l’objectif à la hausse de Rs 152 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 127.

Acheter Raymond Ltd- (CMP Rs 446.85)

Après avoir montré un mouvement latéral de la fourchette au cours du dernier mois, le cours de l’action (Raymond) a connu une forte cassure à la hausse de la fourchette supérieure à Rs 435 cette semaine. Actuellement, il se négocie légèrement en baisse. Le cours de l’action a dépassé la résistance aérienne cruciale de la ligne de tendance ascendante aux niveaux de Rs 437. La configuration graphique positive, comme des hauts et des bas plus élevés, a été observée sur le graphique hebdomadaire au cours des derniers mois et le cours de l’action est proche du nouveau plus haut. Le RSI hebdomadaire est passé au-dessus de 60 et le volume a commencé à augmenter pendant la cassure haussière du cours de l’action. C’est une indication positive et un signal plus haussier à venir.

On peut chercher à acheter RAYMOND au CMP (Rs 446,85), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 430 et attendre l’objectif à la hausse de Rs 495 au cours des 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 415.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

