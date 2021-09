Achetez ces deux actions pour des gains à court terme tandis que Nifty se rapproche de 17600-17700

La cassure à la hausse du mouvement de gamme pourrait être un facteur encourageant pour les taureaux à faire un retour.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré un mouvement lié à la fourchette au cours des 5-6 dernières sessions, Nifty a repris son élan à la hausse mercredi et a montré une cassure à la hausse de la fourchette et a clôturé plus haut. Après avoir ouvert sur une note légèrement positive, le marché est passé à une tendance haussière intrajournalière durable, qui s’est poursuivie pendant toute la séance. Des creux intrajournaliers mineurs entre les deux ont été utilisés pour prolonger la journée. Un nouveau record absolu a été atteint à 17 532 niveaux et Nifty a clôturé près des plus hauts.

Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier, ce qui indique une cassure à la hausse du mouvement de range étroit de la dernière semaine. Il s’agit d’une indication positive et l’on peut s’attendre à une nouvelle hausse à court terme. La configuration graphique positive comme les hauts et les bas plus élevés est intacte et le récent creux de 17254 pourrait maintenant être considéré comme un nouveau bas plus élevé de la séquence. Le support immédiat de l’EMA de 10 jours est intact et a offert un support pour le Nifty lors du récent mouvement de portée latérale. Nifty sur le graphique hebdomadaire a poursuivi sa tendance haussière après une pause la semaine dernière. Cette action signifie une force de tendance haussière du marché selon un graphique plus large.

La cassure à la hausse du mouvement de gamme pourrait être un facteur encourageant pour les taureaux à faire un retour. On peut s’attendre à une nouvelle hausse vers les niveaux 17600-17700 au cours des prochaines séances. Le support immédiat est placé à 17420 niveaux.

Acheter NTPC Ltd- (CMP Rs 124,55)

Après avoir montré une action liée à une fourchette plus large au cours des deux derniers mois, le cours de l’action est passé à une forte cassure à la hausse de la fourchette aux niveaux de Rs 120-122 mercredi et a clôturé à la hausse. Le plus grand degré de séquence positive comme les hauts et les bas plus élevés est intact sur le graphique hebdomadaire, ce qui indique une tendance haussière à moyen terme pour le cours de l’action. Le volume a augmenté pendant la cassure haussière et le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre une indication positive.

L’achat peut être initié dans NTPC à CMP (124,55), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 119, attendez l’objectif à la hausse de Rs 138 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 115.

Acheter Quess Corp Ltd- (CMP Rs 901.40)

Le cours de l’action selon les graphiques à long terme évoluait dans une fourchette limitée au cours des dernières semaines, avant de montrer un rebond haussier cette semaine. La configuration graphique actuelle indique une tentative de cassure haussière de la résistance haussière cruciale autour des niveaux de Rs 915-920. Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de cette zone pourrait avoir un impact positif important sur le cours des actions à venir. Le modèle hebdomadaire DMI/ADX indique un nouveau renforcement de la dynamique haussière pour le cours des actions à venir.

L’achat peut être initié dans Quess Corp au CMP (901,40), ajouter plus sur les baisses jusqu’à Rs 870, attendre l’objectif à la hausse de Rs 1010 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 845.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

