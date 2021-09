Achetez ces deux actions pour des gains à court terme ; un mouvement durable au-dessus de 17800 pourrait amener Nifty à 18000

Le support immédiat est placé aux niveaux 17580-17600.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré une forte faiblesse et une reprise haussière intrajournalière mardi, Nifty est passé à une consolidation avec un faible biais mercredi et a clôturé la journée en baisse de 37 points. Une petite bougie positive s’est formée aux plus bas avec une ombre supérieure et inférieure mineure. Techniquement, ce modèle indique une formation de modèle de bougie de type vague élevée. Normalement, de telles formations après une baisse raisonnable pourraient laisser présager une possibilité d’arrêt de la tendance actuelle et cela doit être confirmé par une hausse raisonnable dans les sessions suivantes.

Nouvelles connexes

Nifty doit tenir au-dessus de 17700 pour atteindre la barre des 18000 ; attention aux actions NTPC, SBI, DLF, India Oil Zee Entertainment, Coal India, HDFC AMC, NTPC, IndusInd Bank, Indian Overseas Bank en bref Marché des actions EN DIRECT : Sensex abandonne ses gains d’ouverture, devient rouge, Nifty abandonne 17700 ; RIL, HDFC Bank parmi les drags

Le plus petit degré de modèle graphique positif comme les hauts et les bas plus élevés selon le graphique quotidien est intact. Il est évident d’après le graphique journalier que le marché a inversé sa tendance après quelques baisses de sessions dans le passé. Par conséquent, toute clôture positive jeudi pourrait ramener les taureaux à l’action à court terme.

Le support crucial de l’EMA à 10 périodes sur le graphique journalier est intact et cette moyenne a offert des supports cruciaux pour le Nifty en baisse à de nombreuses reprises au cours des 35 à 40 dernières sessions. Après s’être maintenu au-dessus de ce support mardi et mercredi, les chances d’un rebond haussier sont probables au cours des prochaines sessions.

La tendance à court terme de Nifty reste négative. Mais, l’absence de vente de suivi pointue et l’émergence d’achats à partir des supports inférieurs suggèrent des chances de rebond à la hausse sur le marché au cours des 1-2 prochaines sessions. Un mouvement durable au-dessus de la résistance immédiate de 17800 pourrait ouvrir un fort rebond haussier vers la barre des 18000. Le support immédiat est placé aux niveaux 17580-17600.

Choix d’actions :

Acheter Bharat Heavy Electricals Ltd- (CMP Rs 62,90)

Après avoir montré un mouvement de type consolidation au cours du dernier mois, le cours de l’action a connu un net rebond haussier cette semaine et a clôturé en hausse. La cassure actuelle à la hausse de l’obstacle à Rs 61 semble s’être confirmée. Cela indique également une confirmation d’un renversement crucial de fond à Rs 50, qui s’est formé à la fin du mois d’août. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre une indication positive.

L’achat peut être initié à BHEL au CMP (Rs 62,90), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 60,50, attendez l’objectif à la hausse de Rs 71 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 58.

Acheter GODFREY PHILLIPS INDIA LTD – (CMP Rs 1164.95)

Après avoir montré une légère consolidation la semaine dernière, le cours de l’action a poursuivi sa hausse durable cette semaine. Le schéma graphique hebdomadaire indique une cassure décisive à la hausse de la résistance aérienne cruciale aux niveaux de Rs 1100 et le cours de l’action a clôturé à la hausse. Le volume a augmenté cette semaine avec la cassure haussière du cours de l’action. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes montre un nouveau renforcement de la dynamique haussière.

L’achat peut être initié dans GODFRYPHLP au CMP (1164,95), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 1120, attendez l’objectif à la hausse de Rs 1285 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 1085.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.