Achetez ces deux actions pour des gains à moyen terme alors que Nifty reste sur une tendance baissière

Par Subash Gangadharan

Depuis quelques semaines, la Nifty est en mode correction. La tendance baissière s’est confirmée lorsque le support de 17613 a été cassé. Sur le graphique journalier, on voit que Nifty reste dans une tendance baissière malgré les rebonds observés récemment. L’indice continue d’atteindre des sommets et des creux inférieurs au cours des dernières semaines, à l’exception du récent bref mouvement au-dessus du plus haut de 17490. Le SMA à 20 jours continue également de s’échanger en dessous du SMA à 50 jours, indiquant un croisement de moyenne mobile négatif. Les lectures hebdomadaires du momentum comme le RSI sur 14 semaines sont en mode déclin.

Alors que nous restons ouverts à des rallyes de repli, nous nous attendons à ce que le Nifty finisse par baisser au cours des prochaines sessions. Une correction plus importante est probable une fois que le support 16782 sera cassé. La tendance baissière actuelle s’inverserait cependant si le Nifty parvient à franchir le récent sommet de 17640.

Les choix ci-dessous sont pour les prochaines 15-26 sessions de trading

Acheter PI Industries

PIIND a montré une force relative cette semaine. Alors que l’indice Nifty a perdu 1,72% cette semaine, PIIND a gagné 5,47% au cours de la même période. Dans la foulée, l’action est également sortie de sa récente fourchette de négociation grâce à des volumes sains.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus des SMA à 20 et 50 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont également rebondi et sont maintenant en mode haussier, ce qui augure bien de la poursuite de la tendance haussière.

La configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de monter et de sortir de ses précédents sommets intermédiaires dans les semaines à venir et nous recommandons donc un achat entre les niveaux 3060-3090. Le CMP est à 3075. Le stop-loss est à 2900 tandis que les objectifs sont à 3500.

Acheter Sun Pharma

Sun Pharma est dans une tendance haussière intermédiaire car elle continue d’enregistrer des sommets et des creux plus élevés au cours des derniers mois. Après avoir corrigé récemment et trouvé un support aux niveaux 733, le titre a rebondi cette semaine grâce à des volumes décents.

Les indicateurs techniques donnent des signaux positifs alors que l’action se négocie au-dessus de la SMA de 20 jours et de l’EMA de 200 jours. Les indicateurs de momentum quotidiens comme le RSI à 14 jours ont également rebondi et sont maintenant en mode haussier, ce qui augure bien de la poursuite de la tendance haussière.

La configuration technique intermédiaire semblant positive, nous pensons que l’action a le potentiel de progresser dans les semaines à venir et recommandons donc un achat entre les niveaux 770-780. Le CMP est à 777. Le stop-loss est à 743 tandis que les objectifs sont à 850.

(Subash Gangadharan est analyste technique et dérivé principal chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

