Achetez ces deux actions pour des gains ; Nifty pourrait tomber à 16 500 s’il dépasse les 16 800 niveaux de support

L’indice bancaire se négocie dans une formation plus basse plus basse plus basse au cours des quatre dernières semaines, indiquant une tendance corrective intermédiaire. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Les ours ont continué à resserrer leur emprise pour la deuxième semaine consécutive avec une nette intensité de vente à chaque tick supérieur dans tous les indices sectoriels, à l’exception de la pharma astucieuse. L’indice de référence sur le graphique hebdomadaire a clôturé en dessous de quatre pour cent et a également enregistré une clôture en dessous de son plus bas de 11 semaines, indiquant une forte réservation de bénéfices ou la première étape de la phrase de correction.

Sur la période quotidienne, les prix ont clôturé en dessous de toutes les moyennes importantes et pour la première fois depuis le 20 juin, les prix ont clôturé en dessous de leur moyenne mobile exponentielle sur 100 jours, ce qui peut être considéré comme un signe alarmant pour les traders favorisés par le taureau.

Après qu’un indice de panne de modèle de drapeau de pôle baissier ait à nouveau donné une panne de modèle de fanion baissier après deux jours de consolidation mineure sur l’intervalle quotidien. L’oscillateur Momentum RSI (14) s’est arrêté à près de 31 niveaux avec un croisement baissier mais a encore suffisamment de place pour dériver vers le bas après des retraits mineurs.

De plus, au cours des deux dernières semaines, la poursuite des ventes des FII est également la principale raison de la chute actuelle du Nifty.

La majorité des actions se trouvent dans la zone de survente, un recul mineur ou brutal peut être attendu au cours des deux prochaines séances de bourse. Le support immédiat du Nifty50 est placé près de 16800 et si les prix tombent en dessous de ces niveaux, 16500 sera le prochain niveau à surveiller. La résistance immédiate des prix est plafonnée à près de 17600 niveaux. Si les prix clôturent au-dessus de 17600 de manière convaincante, la porte est ouverte aux niveaux de 18000.

Bank Nifty après avoir formé un modèle de chandelier engloutissant baissier au cours de la dernière semaine d’octobre, les prix ont subi une forte baisse avec une clôture négative trois fois consécutive sur la période hebdomadaire. L’indice bancaire se négocie dans une formation plus basse plus basse plus basse au cours des quatre dernières semaines, indiquant une tendance corrective intermédiaire.

Sur les graphiques à plus grande échelle, l’indice a donné une ventilation baissière et un rallye de survente ne peut être exclu au cours des prochaines séances de bourse. Le support hebdomadaire important se situe aux niveaux 35000-34630 alors qu’à la hausse, la résistance est proche des niveaux 37800-38200. Si l’indice parvient à franchir 38200 sur une base de clôture, nous pouvons voir un voyage vers le nord jusqu’à 39500 et à la baisse, si l’indice clôture en dessous de 34630, nous pouvons voir une nouvelle chute jusqu’à 34000 zones impaires.

ADANIENT : ACHETER

CMP : Rs 1669 | Objectif Rs 1810 |Stop Loss Rs 1585| Retour 08.50%

Les prix se négociaient dans une fourchette de consolidation depuis les six derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 1660 niveaux.

ADANIENT est sorti d’un modèle rectangulaire sur la période hebdomadaire à 1670 niveaux le 11 novembre et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier. Dans ce scénario baissier actuel, le compteur surperforme l’indice de référence et se maintient fermement au-dessus de sa zone de support.

BANQUE DE L’UNION : ACHETER

CMP : Rs 43,70 | Objectif Rs 50,50 | Stop Loss Rs 40 | Retour 15,50 %

Après la cassure du rectangle UNION BANK a retesté son support de ligne de tendance et a terminé son retour en arrière de la configuration haussière sur l’intervalle hebdomadaire. Les prix se maintiennent fermement au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle sur 100 semaines et l’oscillateur de dynamique RSI (14) se situe au-dessus de 50 niveaux. Comme l’action s’est déjà corrigée par rapport aux 54 niveaux et se négocie actuellement au-dessus de sa ligne de polarité, cela indique une structure de creux dans le compteur.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.