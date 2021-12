Achetez ces deux actions pour des gains ; Nifty presque une résistance aérienne cruciale autour de 17000-17200

Le rallye de repli s’est poursuivi sur le marché pour la deuxième session et le Nifty entre maintenant dans une résistance aérienne cruciale d’environ 17000-17200 niveaux.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir affiché une hausse avec une forte volatilité mardi, Nifty a affiché une hausse durable de suivi mercredi et a clôturé la journée en hausse de 184 points. L’écart haussier qui s’ouvre n’est pas comblé. Une longue bougie haussière raisonnable s’est formée sur le graphique journalier avec une ouverture de l’écart haussier (deuxième écart haussier d’ouverture dos à dos qui n’est pas comblé). Ce schéma indique une poursuite du repli du marché après une forte baisse. Le Nifty est actuellement placé à la résistance aérienne cruciale des niveaux 17000-17200 et la configuration graphique négative des hauts et des bas inférieurs reste intacte. Le mouvement ascendant actuel correspond à la formation du sommet inférieur du motif. Mais, il n’y a pas encore de confirmation d’un renversement plus bas au plus haut.

Le modèle de graphique négatif est toujours intact dans Nifty selon les graphiques de la plus petite à la plus grande. Après être passé en dessous de l’important support inférieur hebdomadaire de la ligne de tendance ascendante à 16700 niveaux au début de cette semaine, le marché a rebondi depuis les plus bas et a regagné la zone de support perdue à partir de maintenant. Par conséquent, une nouvelle faiblesse en dessous de 16700 pourrait signifier l’émergence d’un prochain cycle de faiblesse sur le marché.

Le rallye de repli s’est poursuivi sur le marché pour la deuxième session et le Nifty entre maintenant dans une résistance aérienne cruciale d’environ 17000-17200 niveaux. Il y a une plus grande possibilité que Nifty puisse reculer de près de cet obstacle au cours des prochaines sessions. Le support immédiat est placé à 16830 niveaux.

Choix d’actions :

Acheter la diffusion TV18 – (CMP Rs 45,35)

Après avoir montré une forte cassure à la hausse de l’obstacle à Rs 50 la semaine dernière, le cours de l’action n’a pas réussi à maintenir les sommets et a montré une correction à la baisse. Actuellement, a formé un fond plus élevé à Rs 43 lors de la dernière session et a fermement augmenté. Le mouvement haussier durable de mercredi pourrait confirmer un renversement plus bas à 43 Rs. Le cours de l’action s’est maintenu au-dessus du support crucial de l’EMA hebdomadaire de 10 et 20 périodes et a augmenté jusqu’à présent. Les creux plus élevés de la formation et la force de la récente hausse (longue bougie haussière) selon le graphique hebdomadaire pourraient indiquer les chances d’une nouvelle hausse du cours des actions à venir. Le RSI hebdomadaire de 14 périodes et le DMI/ADX hebdomadaire signalent des chances d’un renforcement supplémentaire de la dynamique haussière à court terme.

L’achat peut être initié dans TV18BRDCST au CMP (45,35), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 43,25, attendez l’objectif à la hausse de Rs 51 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 42.

Acheter Aurobindo Pharma Ltd – (CMP Rs 718.95)

Le cours de l’action a augmenté progressivement au cours du dernier mois. La forte hausse de cette semaine a poussé les cours des actions à se placer au bord d’une cassure haussière de la consolidation aux niveaux de Rs 715. Cette configuration a confirmé un renversement de fond au plus bas de novembre de Rs 620,50. Le RSI et l’ADX/DMI de 14 périodes hebdomadaires montrent une indication positive.

L’achat peut être initié dans Aurobindo Pharma chez CMP (718,95), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 685, attendez l’objectif à la hausse de Rs 800 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 665.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

