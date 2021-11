Achetez ces deux actions pour des gains ; Résistance Nifty 50 à 18300, support placé à 17800

Le support immédiat du Nifty50 est placé vers 17800. (Image : REUTERS)

Par Rohan Patil

L’indice de référence continue de s’échanger dans une formation plus élevée plus élevée plus basse et a pris un support près de sa bande inférieure du modèle de canal sur la période hebdomadaire. Vendredi, les prix ont connu un renversement brutal de sa bande inférieure du motif du drapeau sur l’intervalle quotidien et ont clôturé au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours. Dans l’ensemble, ce fut une semaine très volatile où les prix ont oscillé dans les deux sens avec une tendance baissière, mais l’indice a finalement clôturé en hausse d’un pour cent sur le graphique hebdomadaire en raison d’une forte reprise lors de la séance de vendredi.

L’oscillateur de momentum RSI (14) a formé une divergence cachée haussière où le RSI a atteint un plus bas et les prix n’ont pas enregistré de nouveau plus bas sur la période hebdomadaire. Et les prix continuent de s’échanger au-dessus de toutes les moyennes principales sur le graphique hebdomadaire qui indiquent une forte tendance haussière continue.

Le support immédiat du Nifty50 est placé près de 17800 et si les prix tombent en dessous de ces niveaux, 17600 sera le prochain niveau à surveiller. La résistance immédiate des prix est plafonnée à près de 18300 niveaux. Si les prix clôturent au-dessus de 18300 de manière convaincante, la porte est ouverte à 18600 niveaux.

Banque astucieuse

La banque astucieuse sur les graphiques hebdomadaires s’est appuyée sur 10 EMA hebdomadaires, qui a été l’une des moyennes importantes si nous suivons la tendance à partir des plus bas de mars 2020. L’indice continue de respecter cette ligne et a enregistré un léger recul lors de la séance d’aujourd’hui. Actuellement, l’indice se négocie à 38750 niveaux. Il a relativement sous-performé par rapport à Nifty, ce qui est un signe que les acheteurs ne sont toujours pas confiants d’acheter des noms bancaires.

Sur les graphiques à plus long terme, l’indice semble toujours solide et une telle réservation de bénéfices de routine est inévitable chaque fois que les indices ont tendance à se trouver dans des zones de surachat. Le support hebdomadaire important se situe aux niveaux 37700-38000 alors qu’à la hausse, la résistance est proche des niveaux 39400-39600. Si l’indice parvient à franchir 39800 à la clôture, nous pouvons continuer notre voyage vers le nord jusqu’à 40200 et à la baisse si l’indice clôture en dessous de 38400, nous pourrions voir une nouvelle chute jusqu’à 37700 zones impaires.

Du côté des indicateurs, le RSI hebdomadaire s’est refroidi et affiche une lecture de 61 alors que le MACD ne montre toujours aucun signe de faiblesse. Sur le front de l’ADX, la force de la tendance reste intacte et affiche une lecture de 30,71.

PRESTIGE : ACHETER

CMP : Rs 510,55 | Objectif Rs 552 | Stop Loss Rs 486

Retour 08%

PRESTIGE se négociait dans une large fourchette de 410 à 501 au cours des trois derniers mois et a formé un motif rectangulaire sur la période quotidienne. Le 9 novembre, les prix ont été témoins d’une cassure d’un motif rectangulaire à 514,85 niveaux.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme.

Lorsque nous observons l’activité du volume, il y a eu un volume supérieur à la moyenne mis en place au cours des deux dernières semaines sur le graphique quotidien, ce qui indique une phrase d’accumulation. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux avec un croisement positif sur l’échelle quotidienne.

LG Balakrishnan & Bros : ACHETER

CMP : Rs 533,80 | Objectif Rs 590 | Stop Loss Rs 507

Rendement 10,50%

Les prix se négociaient dans une formation inférieure arrondie depuis août et ont formé un modèle de coupe et de poignée haussier sur la période quotidienne.

Le 1er novembre, l’action a connu une ouverture d’écart et a donné une cassure au-dessus de la ligne de cou du modèle de tasse et de poignée et a enregistré une cassure décisive d’une formation haussière.

Au cours des quatre dernières séances de bourse, les prix ont terminé leur recul près de sa ligne de tendance horizontale et les prix sont destinés à se négocier à la hausse. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit près de 60 niveaux indique une dynamique haussière dans le compteur.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.