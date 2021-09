Achetez ces deux actions pour des gains ; Résistance Nifty à 17800-17850, Bank Nifty devrait surperformer

Nifty continue de négocier au sein du modèle de canal haussier sur la période quotidienne. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Nifty 50 s’est échangé sur une bande de près de 200 points entre le 6 septembre et le 14 septembre sans donner aucune indication significative. Le 15 septembre, l’indice de référence a finalement connu une cassure du côté supérieur d’un schéma de consolidation à fourchette étroite et a continué à s’échanger à la hausse pour les deux prochaines séances de bourse et a enregistré son plus haut niveau à vie de 17792 le 17 septembre.

Au début de la semaine dernière, nous avons constaté une cohérence dans le ratio avance-baisse 2:1 où les actions en progression avaient le dessus même dans la tendance latérale ; il indique clairement la phase d’accumulation pour la majorité des stocks. Même les données de la FII en début de semaine laissaient présager une forte accumulation des actions de première ligne, car nous avons vu plus de Rs 3 000 cr acheter.

Nifty continue de négocier dans le modèle de canal haussier sur la période quotidienne et les prix de la séance de négociation du vendredi ont pris une forte résistance près de la bande supérieure du modèle de canal haussier et ont enregistré une réservation de bénéfices après avoir atteint un nouveau sommet à vie en début de séance. tiques.

L’oscillateur Momentum RSI (14) se maintient en permanence au-dessus de 70 niveaux et oscille actuellement entre 75 et 80 niveaux sur l’intervalle quotidien. Un indicateur ou un oscillateur peut rester dans la zone de surachat pendant une plus longue durée sur le marché haussier et toute baisse d’un RSI près de son plus bas précédent peut être utilisée pour une stratégie de baisse d’achat.

Le support immédiat du Nifty est placé près de 17300 niveaux qui est la bande inférieure de la configuration et la résistance est plafonnée à 17800 – 17850 qui est la bande supérieure de la configuration.

BANQUE NIFTY

Ce fut une semaine axée sur le secteur bancaire où un BANK NIFTY a enregistré son nouveau sommet à vie de 38112 le 17 septembre et a clôturé trois fois plus haut sur une base de clôture hebdomadaire.

Bank Nifty a été témoin d’une cassure d’une configuration en triangle sur le graphique hebdomadaire et les prix ont pu clôturer au-dessus de son support de ligne de tendance. Sur le graphique hebdomadaire, les prix se négocient au-dessus du support de la ligne de tendance inclinée vers le haut et une formation plus élevée plus élevée plus basse est bien intacte sur une période plus large.

Les banques privées et PSU ont participé à parts égales à ce rallye, où l’indice a clôturé au-dessus de quatre pour cent sur le graphique hebdomadaire.

Sur le front des indicateurs, le RSI (14) a également assisté à une rupture d’une zone de conjonction qui s’est formée entre 65 et 60 niveaux sur l’intervalle hebdomadaire. L’indice bancaire continue de s’échanger au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle de 21 et 50 jours sur le graphique quotidien et hebdomadaire.

Comme Bank Nifty a donné une cassure après presque sept mois, nous nous attendons donc à une surperformance par rapport à l’indice de référence. Le support immédiat de l’indice est placé près de sa bande supérieure du modèle de cassure qui est placé près de 37000 niveaux et la résistance est susceptible de plafonner près de 39000 niveaux, ce qui est un territoire inexploré.

Société pétrolière de l’Hindustan limitée : ACHETER

CMP : Rs 283 | Objectif Rs 300 | Stop Loss Rs 274

Retour 06%

Sur le graphique journalier, l’action a pris un support proche de sa moyenne mobile exponentielle de 21 jours et a rebondi avec une confirmation de volume. HINDPETRO a donné une cassure de la tête et des épaules inversée sur l’intervalle quotidien le 15 septembre et les prix ont pu clôturer au-dessus de son support de ligne de cou.

Plus DI est placé au-dessus du moins DI tandis que la ligne ADX a commencé à monter, indiquant que les actions devraient prendre de l’ampleur dans les prochains jours. Le RSI quotidien a montré une cassure de la ligne de tendance qui est un développement haussier à court terme.

Dans la conjoncture actuelle, ce titre a de nouveau pris de l’élan au-dessus du niveau de résistance clé de Rs. 275 avec des volumes en hausse.

PAGE INDUSTRIES : ACHETER

CMP : Rs 33 121 | Objectif Rs 35 400 | Stop Loss Rs 32 000

Retour 06.80%

Une configuration de swing trade est visible sur le calendrier quotidien et hebdomadaire de cette action et est sur le point de donner jusqu’à 9% de rendement au cours des prochaines séances de négociation. L’action a montré une bonne progression au cours du mois dernier et une formation de prix plus élevée, plus élevée et plus basse est détectée sur le front de l’action des prix.

L’action est sur le point de connaître une cassure inverse de la tête et des épaules et le prix est actuellement proche de son niveau de cassure de la ligne de cou. Si l’action parvient à se maintenir au-dessus des niveaux 33450-33480, nous pourrions assister à une reprise majeure. Le prix a pris appui sur son EMA de 10 jours et lors de la séance de bourse précédente, une barre d’épingle haussière s’est formée, ce qui signifie qu’il y a un rejet des prix plus bas et que les taureaux ont réussi à surmonter les ours.

Sur le front des indicateurs, l’ADX affiche une lecture de 19,70 et est en hausse, ce qui nous indique que la force de la tendance est forte et qu’elle va prendre de l’ampleur. Le MACD a déjà donné un croisement positif et se maintient au-dessus de ses lignes zéro. Le RSI n’est pas encore entré dans des niveaux de surachat et affiche une lecture de 65, ce qui signifie qu’il reste un potentiel de hausse dans le titre.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

