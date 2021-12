Achetez ces deux actions pour des gains tandis que Nifty se situe près de la résistance aérienne cruciale de 17500-17550

Nifty est assis à un obstacle important.

Par Nagaraj Shetti

Après avoir montré un net rebond haussier par rapport aux plus bas de mardi, la forte dynamique haussière s’est poursuivie sur le marché mercredi et le Nifty a clôturé la journée avec des gains considérables de 293 points. Une autre longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier avec une ouverture d’écart. La remontée des deux dernières séances a effacé le sentiment négatif créé par vendredi dernier et ce lundi. C’est une indication positive pour le court terme.

Nifty est actuellement placé à la résistance aérienne cruciale des niveaux 17500-17550, qui correspond aux précédents hauts et bas de swing selon le concept de changement de polarité. Cette zone s’est avérée être une zone de valeur cruciale car le Nifty est descendu fortement en dessous de cette zone à deux reprises dans le passé. Par conséquent, un mouvement durable au-dessus de cette zone de résistance est susceptible d’ouvrir une nouvelle hausse marquée à court terme.

Les taureaux ont pris de l’élan à la hausse au cours des deux dernières séances et le marché est maintenant placé à la jonction importante de l’obstacle. Un mouvement décisif au-dessus des niveaux 17550-17600 pourrait ouvrir une nouvelle hausse vers la barre des 18K dans un laps de temps rapide. Tout échec à se maintenir au-dessus de cette zone est susceptible de déclencher une faiblesse des plus hauts vers les plus bas des niveaux 17250-17200 à court terme.

Choix d’actions :

Acheter SOBHA Ltd- (CMP Rs 857)

Selon le graphique hebdomadaire de SOBHA Ltd, une tendance à la hausse durable est indiquée au cours des derniers mois. Le cours de l’action a augmenté de manière constante selon la séquence positive de hauts et de bas plus élevés sur le graphique hebdomadaire. Le récent creux de Rs 756 pourrait être considéré comme un nouveau creux plus élevé de la séquence. Le support du cluster de la ligne de tendance ascendante et de l’EMA hebdomadaire de la période 10/20 est intact et on peut s’attendre à ce que l’élan haussier reprenne à partir d’ici. Le RSI de la période hebdomadaire de 14 est placé à 60 et sa remontée à partir d’ici pourrait signifier un renforcement supplémentaire de l’élan haussier pour le cours des actions à venir.

L’achat peut être initié dans SOBHA au CMP (857), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 822, attendez l’objectif à la hausse de Rs 945 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 795.

Acheter Minda Industries Ltd – (CMP Rs 919.05)

Le cours de l’action (MINDAIND) a suivi une tendance haussière durable au cours des derniers mois. Il a augmenté selon la séquence positive des hauts et des bas plus élevés. La récente correction à la baisse mineure semble s’être achevée et le cours de l’action a commencé à remonter depuis le plus bas. Le support de l’EMA à 10 semaines est intact et on peut s’attendre à une hausse supplémentaire à proximité de ce support. Les oscillateurs hebdomadaires RSI et DMI/ADX montrent une indication positive.

L’achat peut être initié dans MINDAIND au CMP (919.05), ajoutez plus sur les baisses jusqu’à Rs 880, attendez l’objectif à la hausse de Rs 1020 dans les 3-4 prochaines semaines. Placez un stoploss de Rs 855.

(Nagaraj Shetti est analyste de recherche technique chez HDFC Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

