Achetez ces trois actions avec un fort support sur les graphiques ; ICICI Direct voit jusqu’à 15% de hausse

Les indices phares nationaux, Sensex et Nifty ont récemment atteint de nouveaux sommets historiques. Dalal Street contrôle les taureaux pendant la majorité des séances de bourse depuis avril de l’année dernière. Bien qu’il y ait eu des corrections, aucune n’a duré assez longtemps ou n’a été assez brutale pour susciter la peur chez les investisseurs. Cependant, avancer avec prudence lorsque les marchés atteignent des sommets records pourrait être la bonne voie à suivre. Au milieu de cela, la société de courtage et de recherche nationale ICICI Direct a sélectionné trois actions comme ses « actions Gladiator » qui trouvent un solide support technique sur les graphiques ainsi que des fondamentaux solides.

Moteurs Tata

Objectif de cours : Rs 405 par action

Le cours de l’action Tata Motors a connu une forte reprise par rapport aux creux de mars 2020 lorsqu’il s’est négocié à Rs 64 par action. « L’indice automobile est en train de dépasser sa consolidation des cinq derniers mois, signalant une reprise du mouvement haussier. Parmi les actions automobiles à grande capitalisation, nous restons constructifs sur Tata Motors car il a formé une base plus élevée au-dessus de la zone de support principale de Rs 280 et devrait reprendre sa tendance haussière principale, offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée », a déclaré ICICI Direct dans un rapport. Ils ont ajouté que Tata Motors a récemment enregistré une cassure au-dessus de la fourchette de consolidation des quatre derniers mois de Rs 342-279, ouvrant ainsi une hausse vers Rs 405.

Fondamentalement, Tata Motors mène la charge parmi les équipementiers automobiles nationaux dans la transformation de l’électrification. La société est un leader du marché dans le domaine des CV nationaux qui, selon ICICI Direct, devrait assister à une reprise cyclique imminente après environ deux ans de performances médiocres. Tata Motors a également amélioré son jeu dans le segment photovoltaïque et a recueilli une forte réponse favorable des clients. L’achat est conseillé entre Rs 348-358, avec un stop loss à Rs 324. Aux niveaux actuels, l’action devrait bondir de 15% pour atteindre le prix cible dans le délai de 3 mois.

Laboratoire de la pointe Caplin

Objectif de prix : Rs 780

Le titre s’est bien comporté au cours des derniers mois, récupérant la baisse des sept derniers mois en seulement 3 mois. «Nous nous attendons à ce que le stock se résolve à la hausse et se dirige progressivement vers notre objectif de Rs 780 dans les mois à venir, car il s’agit de la confluence de 138,2% externes d’août 2020 à mars 2021. “, indique le rapport. Le stock a un support à Rs 598 chacun, ont-ils ajouté.

Caplin Point s’est imposé sur les marchés semi-réglementés d’Amérique centrale et est également l’un des principaux fournisseurs de formulations dans ces régions. «Après avoir scénarisé une histoire unique en se développant dans des territoires inexplorés, il envisage une croissance sur des marchés connus. Ces nouveaux marchés d’Amérique du Sud et des États-Unis représentent une grande opportunité mais se heurtent à de nouveaux défis », indique le rapport. L’achat est recommandé entre Rs 660-675, avec un stop-loss à Rs 598. L’action présente un potentiel de hausse de 14% par rapport aux niveaux actuels dans un délai de 3 mois.

Tata Metaliks

Objectif de cours : Rs 1 355

Récemment, l’action a connu une rupture avec de forts volumes, qui sont 6 fois supérieurs au volume moyen sur 50 jours de 11 lakh, signalant une forte participation et la durabilité de la tendance à la hausse, a souligné le rapport. En outre, ils ont déclaré que l’espace métal avait repris de l’élan, où Tata Metaliks a retesté sa zone de rupture sur trois ans et a constitué une base plus élevée sur une demande d’achat élevée, offrant ainsi une nouvelle opportunité d’entrée avec un rapport risque-rendement favorable. L’action trouve un support immédiat à Rs 1 020 car il s’agit de la bande inférieure de la consolidation récente sur une base de clôture.

Tata Metliks est l’un des acteurs clés du segment des canalisations en fonte ductile avec un bilan sain. “En outre, un profil de ratio de rendement élevé (RoCE de 20% +) associé à un flux de trésorerie sain réitère notre position positive”, a déclaré ICICI Direct. La société de courtage conseille d’acheter l’action entre 1 115 et 1 140 Rs avec un stop loss à 1 020 Rs. L’action devra bondir de 15% pour atteindre le prix cible par rapport aux niveaux actuels dans un délai de 3 mois.

