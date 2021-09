Achetez ces trois actions pour des gains ; Nifty Bull Run peut avoir plus de jambes, le support de Bank Nifty à 36200

La tendance haussière intermédiaire reste haussière alors que l’indice de référence continue d’atteindre des sommets et des creux plus élevés au cours des derniers mois. (Photo : REUTERS)

Par Rohan Patil

Techniquement, Nifty a formé une forte bougie haussière sur le graphique hebdomadaire qui est globalement positive. Cette course de Bull a plus de jambes à parcourir et ce n’est qu’une question de temps lorsque Sensex franchira la barre des 60000. Le graphique mensuel de l’indice de référence a donné un rendement de 8,69 % pour la série d’août et a formé une grande bougie verte indiquant que les taureaux ont encore assez de force pour négocier plus haut. Nifty 50 atteint de nouveaux sommets à vie pour la cinquième session consécutive, indiquant qu’une forte tendance haussière du marché se déroule.

La tendance haussière intermédiaire reste haussière alors que l’indice de référence continue d’atteindre des sommets et des creux plus élevés au cours des derniers mois. Nifty s’est négocié au-dessus de 21 et 50 – moyennes mobiles exponentielles de la semaine qui donnent une preuve supplémentaire d’une tendance haussière. La surperformance de Nifty s’explique par le soutien de certaines actions informatiques, FMCG et télécoms à grande capitalisation.

Il pourrait y avoir des retours en arrière dans le court laps de temps en raison des conditions de surachat sur le graphique à court terme, mais il serait sage d’utiliser ces opportunités pour ajouter des positions ouvertes car il s’agit d’un scénario de marché d’achat en cas de baisse.

Pour l’instant, rien n’indique que Nifty glisse en dessous des niveaux 16800 – 16700, mais on ne sait jamais comment le développement mondial se déroulera. La résistance est arrimée à 17550 niveaux. La stratégie idéale serait de regarder les actions individuelles plutôt que l’indice de référence.

BANQUE NIFTY

Bank Nifty a finalement cassé sa bande de consolidation et a clôturé avec succès au-dessus du support de la ligne de tendance horizontale. Le concept de changement de polarité est observé à la jonction actuelle, car le niveau de résistance antérieur agit comme une zone de support immédiat pour l’indice bancaire.

Nous avons également vu une cassure de l’oscillateur de dynamique RSI (14), car l’oscillateur a pu fermer au-dessus de sa résistance de ligne de tendance horizontale placée à près de 58 niveaux avec un croisement haussier sur la période quotidienne. L’indicateur MACD a également pris un support près de sa ligne centrale et se déplace actuellement à la hausse avec une fermeture au-dessus de sa ligne de signal indique la force du mouvement haussier actuel.

Sur le graphique hebdomadaire, les prix se négocient au-dessus du support de la ligne de tendance inclinée vers le haut et une formation plus élevée plus élevée plus basse est bien intacte sur une période plus large. La moyenne mobile exponentielle à 21 et 50 jours continue de servir de point d’ancrage et toute baisse près de ces niveaux sera l’occasion d’ajouter des positions dans l’indice bancaire.

La résistance haussière devrait être plafonnée près des niveaux 37500-3770. Pour l’instant, le niveau de support de la Bank Nifty se situe entre 36200 et 36000 niveaux.

Puissance du torrent : ACHETER

CMP : Rs 486 | Cible Rs 516 | Stop Loss Rs 470 | Rendement 6%

Les prix se négociaient dans une formation rectangulaire depuis les deux derniers mois et ont formé une résistance de ligne de tendance à 475 niveaux. TORNTPOWER est sorti d’une configuration rectangulaire à 488 niveaux le 27 août et les prix ont enregistré une cassure décisive qui suggère un changement de tendance de latéral à haussier.

L’action se négocie au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles de 21, 50 et 100 jours sur une période quotidienne, ce qui est positif pour les prix à court terme. L’indicateur MACD lit au-dessus de sa ligne centrale avec un croisement positif au-dessus de sa ligne de signal. L’oscillateur Momentum RSI (14) lit au-dessus de 60 niveaux, ce qui indique qu’un élan positif souhaitera continuer à avancer.

HDFC AMC : ACHETER

CMP : Rs 3197 | Objectif Rs 3390 | Stop Loss Rs 3100 | Rendement 6%

Une configuration de swing trade est visible pour HDFC AMC. L’action peut donner jusqu’à 6 % de rendement. L’élan devrait se poursuivre comme le montrent les graphiques hebdomadaires. La configuration des prix semble prometteuse lorsqu’un motif de coupe est visible. Sur le front des indicateurs, la ligne MACD a montré un croisement positif sur les graphiques journaliers et ADX affiche une lecture de 19,60 avec une tendance à la hausse. Le RSI n’est pas encore entré en territoire de surachat, ce qui indique qu’il reste un potentiel de hausse pour le titre.

Une cassure de la ligne de tendance baissière est également visible, donnant un signal d’achat que la tendance à la baisse a été arrêtée. Sur le front de la moyenne mobile, l’action se négocie bien au-dessus de son EMA de 21 jours, ce qui indique que la dynamique est forte à la hausse.

Escortes : ACHETER

CMP : Rs 1321 | Objectif Rs 1415 | Stop Loss Rs 1268 | Retour 7%

Le stock forme une formation plus élevée plus élevée plus basse sur la période mensuelle depuis août 2019, indiquant que la tendance à long terme du stock reste haussière. Les prix ont également terminé leur retour de la configuration rectangulaire sur le graphique journalier près de son support de ligne de tendance.

Le RSI (14) tracé dans le graphique hebdomadaire a plané au-dessus de la barre des 50 au cours des deux dernières semaines et peut être vu se déplacer vers le niveau de surachat, indiquant l’élan haussier. Le niveau de Rs 1268 (niveau de points de contact multiples) agira comme un niveau de drapeau rouge suivi de Rs 1247 (moyenne mobile exponentielle sur 50 jours). Les paramètres techniques suggèrent que le titre pourrait augmenter vers Rs 1415. S’il dépasse Rs 1415, il pourrait se diriger vers 1450.

(Rohan Patil est analyste technique chez Bonanza Portfolio. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

