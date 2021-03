Achetez des actions ABNB maintenant pour profiter du boom des voyages à venir

Airbnb (NASDAQ:ABNB) a introduit une plate-forme qui a changé à jamais notre façon de voyager et perturbé l’ensemble de l’industrie hôtelière. L’année dernière aurait dû être un véritable défi pour l’action ABNB, qui a eu son introduction en bourse alors que l’ensemble du secteur était confronté à une menace existentielle, mais ce n’est pas exactement ainsi que les choses se sont déroulées.

Source: BigTunaOnline / Shutterstock.com

L’action ABNB, qui avait un prix d’introduction en bourse de 68 $ l’action, a ouvert à plus du double. Aujourd’hui, il se négocie à quelque chose de plus proche de 175 $.

Malgré la flambée du cours de l’action, avec une capitalisation boursière actuelle de 105,5 milliards de dollars, je pense que l’action a beaucoup plus de marge de croissance.

C’est un fait bien connu que l’industrie du voyage a été particulièrement touchée par la pandémie de coronavirus. Alors que le virus se propageait, les gouvernements du monde entier ont émis des mandats stricts de voyage et de séjour à la maison.

Je m’attendais pleinement à ce qu’Airbnb affiche des résultats 2020 vraiment lamentables, mais j’ai été agréablement surpris par leurs résultats financiers.

Un regard plus attentif sur ABNB Stock

Le chiffre d’affaires annuel de la société a diminué de 30% d’une année sur l’autre en 2020, passant de 4,8 milliards de dollars à 3,4 milliards de dollars. Ce serait dévastateur une autre année, mais en 2020, c’est un résultat assez impressionnant.

En fait, pour Marriot (NASDAQ:MAR) et Hilton (NYSE:HLT) en année pleine, les revenus ont baissé respectivement de 56% et 54% en 2020. Dans une nouvelle encore plus encourageante, le chiffre d’affaires d’AirBnb au quatrième trimestre 2020 n’a baissé que de 22%, indiquant les premières étapes de la reprise.

Alors, qu’est-ce qui a conduit à la résilience d’AirBnb au cours de la pire année de l’industrie du voyage de mémoire récente?

Le large éventail de choix d’hébergement dans la plate-forme de l’entreprise lui a permis d’offrir de nouvelles variétés d’expériences de voyage. Celles-ci ont abouti à des expériences conformes aux nouvelles réglementations apparues au cours de la pandémie.

Les gens louaient des maisons entières pour se connecter en toute sécurité avec leurs proches. La société a également signalé une augmentation des voyages intérieurs, car les gens utilisaient leur voiture pour visiter les petites villes voisines et d’autres communautés rurales.

Il y a également eu des rapports de personnes utilisant AirBnbs comme site distant «de travail à domicile». L’entreprise s’attend à ce que cela devienne une nouvelle façon de voyager dans un proche avenir.

Regardez ABNB comme Travel Rebounds

Il y a des raisons de croire que des jours meilleurs sont à venir pour l’entreprise. Je crois que la pandémie a entraîné une demande refoulée de voyages et d’expériences. Nous pouvons voir des indices de cette demande de voyage potentielle sous-jacente dans les données dès maintenant.

La TSA a récemment contrôlé le plus grand nombre de passagers en une seule journée depuis le début de la pandémie l’année dernière. Le nombre de 1,5 million de passagers en mars 2021 est une nette amélioration par rapport à la même période en 2020.

Cependant, nous sommes encore loin d’une reprise complète, car ce chiffre représente environ 31% des chiffres de 2019. Les PDG des compagnies aériennes ont également exprimé leur optimisme pour ce rebond des voyages.

Après des mois à être coincés à l’intérieur, les gens ont envie de sortir et de découvrir à nouveau le monde. Ce ne sera qu’une question de temps avant qu’une quantité suffisante des États-Unis ne soit vaccinée pour déclencher la demande de voyages.

À emporter pour les investisseurs

Une fois la pandémie dans le rétroviseur, les investisseurs commenceront à réaliser l’énorme potentiel d’Airbnb. La société estime avoir un marché adressable total de 3,4 billions de dollars. Ce TAM est divisé en trois catégories à savoir; 1,8 billion de dollars pour les séjours de courte durée, 210 milliards de dollars pour les séjours de longue durée et 1,4 billion de dollars pour les expériences.

En 2019, les impressionnants 247 millions d’arrivées de clients de la société ne représentaient que 3,8% des 6,5 milliards de voyages d’une nuit ou plus payés.

Les expériences en ligne devraient également être un moteur de croissance majeur pour l’entreprise. Le programme d’expérience permet aux habitants de proposer un large éventail d’activités pour aider à immerger pleinement les voyageurs dans la culture de la région.

Cette initiative s’aligne également sur les tendances des voyageurs du millénaire qui privilégient les expériences authentiques et inoubliables au confort.

Airbnb a fait ses preuves en tant qu’entreprise solide et résiliente. Les investisseurs axés sur le long terme devraient utiliser les creux pour construire une position ou accumuler des actions.

A la date de publication, Joseph Nograles ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.