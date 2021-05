Achetez des actions APXT avant la finalisation de la fusion AvePoint

Il y a eu beaucoup d’éclaboussures d’eau froide sur le marché chaud de la SPAC (Special-purpose Acquisition Company). À tel point que les investisseurs semblent ignorer beaucoup de noms potentiellement intéressants dans l’espace. L’un de ces SPAC que les investisseurs devraient envisager est Acquisition de la technologie Apex (NASDAQ:APXT) qui doit fusionner avec AvePoint. L’action APXT se négocie maintenant à près du plancher SPAC de 10 $ par action. L’action APXT a chuté de 41% par rapport à son niveau record.

Source: NESPIX / Shutterstock.com

La majeure partie de cette baisse est due au sentiment global baissier pour les SPAC et n’a rien à voir avec APXT.

La fusion d’AvePoint avec APXT a heurté un peu un hic. Le retard découle du resserrement des réglementations de la SEC pour les véhicules SPAC. En particulier, Apex examine le traitement comptable de ses warrants afin de garantir la conformité avec les nouvelles directives de la SEC.

Les cabinets comptables prévoient que la SEC changera le traitement au bilan des warrants SPAC de capitaux propres à passif. Nous pouvons voir l’effet dissuasif que cela a eu sur l’industrie alors que les nouvelles offres SPAC se sont arrêtées.

Rien d’inquiétant à propos des nouvelles règles de la SEC

Cependant, il s’agit d’un risque mineur à mon avis, car l’existence de ces bons de souscription a déjà été divulguée aux investisseurs au cours du processus de fusion. Ce qui peut changer, c’est la composition du bilan de la société car ces warrants peuvent être inscrits explicitement comme dette dans les livres. La plupart des investisseurs dans les actions technologiques à forte croissance se concentrent sur la croissance du chiffre d’affaires et la part de marché.

La SEC a fait des déclarations récentes mettant en garde contre les risques des SPAC. En particulier, la SEC s’inquiétait des inexactitudes et de l’idée erronée de réduire les exigences de divulgation. À vrai dire, je suis plus préoccupé par les SPAC qui manquent de contrôles internes solides et de personnel chevronné en matière de rapports financiers. Les SPAC confrontés à ces problèmes peuvent courir le risque de retraitements importants de leurs états financiers.

Je ne pense pas qu’Apex et AvePoint entrent dans cette catégorie. L’équipe de direction d’AvePoint est composée de professionnels hautement expérimentés de sociétés Fortune 500, y compris d’anciens banquiers d’investissement. L’entreprise est également en activité depuis plus de 20 ans. Par conséquent, je suis convaincu que les processus comptables et les contrôles internes de l’entreprise seront solides dès le départ.

À mon avis, ce problème avec les bons de souscription n’est qu’un retard dans la conclusion éventuelle de la transaction. En fait, la direction d’AvePoint est si confiante dans la conclusion de la transaction qu’elle a entamé un rachat de 20 millions de dollars sur les actions APXT.

Les résultats financiers de la société restent solides

AvePoint a récemment publié les résultats préliminaires du premier trimestre 2021. La société a déclaré entre 26,7 et 27 millions de dollars de revenus d’abonnement, ce qui représente une croissance de 49% d’une année sur l’autre. Le chiffre d’affaires total devrait se situer entre 38,4 millions de dollars et 38,8 millions de dollars. Le ARR (revenu annuel récurrent) de la société a augmenté de 32,6% pour se situer entre 128 millions de dollars et 129 millions de dollars.

Comme la plupart des sociétés de logiciels en tant que service («SaaS»), l’ARR d’AvePoint est une bonne mesure de son revenu stable et récurrent. La société définit son ARR comme un revenu contractuel à long terme provenant de ses activités d’abonnement, de maintenance et de canaux. L’accélération de la croissance de l’ARR d’AvePoint est tout à fait remarquable. En 2019, la croissance du ARR d’une année à l’autre n’était que de 18 à 25% par trimestre, contre près de 30% récemment.

Cela me rend confiant qu’AvePoint sera en mesure d’atteindre ses prévisions de revenus estimées pour 2022 de 220 millions de dollars de revenus récurrents. Cela lui donne un rapport prix / ventes d’environ 7x au prix actuel de l’action APXT.

The Bottom Line sur APXT Stock

Comme Microsoft (NASDAQ:MSFT) continue de développer sa plate-forme Azure, AvePoint accompagnera le trajet. L’achat d’actions APXT est un moyen de profiter de cette croissance. Étant une petite entreprise avec une valeur de capitaux propres de 2 milliards de dollars à la clôture, l’action APXT pourrait s’apprécier plus rapidement que l’action MFST car elle provient d’une base inférieure. Les investisseurs plus orientés vers le risque devraient envisager de prendre une position dans l’action APXT à ces niveaux.

A la date de publication, Joseph Nograles occupait un poste LONG chez MSFT.